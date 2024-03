Foto: © Besser Hören

Doch ist nicht jeder Tag Welttag des Hörens? Schließlich sind unsere Ohren pausenlos im Einsatz, alle Tage, rund um die Uhr. Wenn es ruhig ist, bleiben sie wachsam und erkennen jedes kleinste Geräusch, wenn es lauter wird, helfen sie uns, das Wichtige rauszuhören. Doch was, wenn wir uns nicht mehr auf unser Gehör verlassen können?Schon leichte Hörminderungen beeinträchtigen die Kommunikation oder machen sie ganz unmöglich. Da viele Menschen leichte Hörminderungen anfangs kaum bemerken, vermuten sie ihre Schwierigkeiten beim Sprachverstehen in vermeintlich undeutlicher oder zu leiser Aussprache ihrer Gesprächspartner. Auch für Konzentrationsprobleme und die vorzeitige schnelle Ermüdung durch die übermäßige Höranstrengung finden sie keine konkreten Erklärungen. Hörminderungen treten fast immer schleichend auf. Dadurch gewöhnt man sich an das immer schlechtere Hören und geht von Zeit zu Zeit unbewusst zwischenmenschlichen Kommunikationen aus dem Weg. Gegen diese Beeinträchtigungen des Kommunikationsvermögens und der Lebensqualität hat die Hörakustik individuelle und wirkungsvolle Lösungen.Der erste Schritt sind regelmäßige Hörtests beim Akustiker, um bei Bedarf rechtzeitig etwas gegen einen Hörverlust zu unternehmen. Es geht vor allem darum, die Gewöhnung an das schlechtere Hören mit allen ihren negativen Folgen zu verhindern. Denn rechtzeitig erkannte Hörminderungen lassen sich individuell sehr effektiv mit kaum sichtbaren, modernen Hörgeräten ausgleichen! Neueste Technologien erkennen automatisch die verschiedensten Umgebungen und passen die Einstellungen genauestens darauf an - von der belebten Straße bis zum lärmvollen Restaurant. Wo auch immer man sich befindet, man erhält ein natürlicheres und reiches Klangerlebnis. Dank der integrierten Bluetooth-Funktion verwandeln sich Hörlösungen der letzten Generation in Kopfhörer und somit können Telefongespräche, Musik oder Ton direkt vom Smartphone oder vom Fernseher in die Hörgeräte übertragen werden.Bei Besser Hören können Sie verschiedenste Modelle modernster Technik einen Monat lang kostenlos Probetragen. Kommen Sie in eines der zwei Geschäfte in Bozen oder in eine der 30 Servicestellen in ganz Südtirol vorbei!