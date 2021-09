Weltvorstellung der neuen Harley-Davidson® Sportster® S

Harley-Davidson® Bozen präsentiert diese Woche die neue Sportster® S. Als einziger offizieller Vertragshändler für Harley-Davidson® in Südtirol stellt der New Black & Orange Shop in der Pacinottistraße erstmals das brandneue Custom-Sportmotorrad vor und ermöglicht noch bis zum Mittwoch, 8. September, exklusive Testfahrten!