Wenn das Thema Abfall zur Kreislaufwirtschaft wird

Bei der Kreislaufwirtschaft handelt es sich um ein Wirtschaftssystem, welches im Stande ist, sich selbst zu regenerieren und somit eine ökologische Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Grundbaustein hierzu bildet die Fähigkeit die Abfallstoffe der einzelnen Produktionsphasen wiederzuverwenden, wiederzugewinnen oder zu recyclen. Zudem wird versucht den Wert des fertigen Produktes komplett ober auch nur teilweise zurückzugewinnen um es in einen neuem Produktionskreislauf einzubinden und es so wiederzuverwenden. Die Gruppe Santini hat Umweltleistungen schon lange zu ihrem Kerngeschäft gemacht und gilt mittlerweile als ein zukunftsweisendes Unternehmen der Branche. Das Bozner Unternehmen wurde im Jahre 1945 von Santini Marino gegründet und in den Folgejahren zusammen mit dem Sohn Sergio weitergeführt. Heute zählt das Unternehmen rund 130 Mitarbeiter und erreicht einen Jahresumsatz von € 30 Millionen. Das Augenmerk der Gruppe liegt auf Umweltdienste, welche sich von der reinen Abfallentsorgung, bis hin zur Weiterbildung und Beratung in diesem Bereich erstrecken. Das Unternehmen führt in firmeneigenen Anlagen die Sortierung und Verwertung von Abfällen durch.Doch wie funktioniert ein Unternehmen dieser Grössenordnung? Wir haben mit Andrea Santini gesprochen, welcher heute, zusammen mit seinem Bruder Mauro, das Unternehmen leitet.„Die im Laufe der Zeit angesammelte Erfahrung im Bereich der Verwaltung von Abfällen, hat es uns ermöglicht unsere Dienstleistungen stetig zu optimieren, sodass wir heute umfassende Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft anbieten können. An erster Stelle steht hierbei die Abholung der Abfälle bei den einzelnen Kunden, egal ob Klein-Mittel- oder Grossunternehmen, wobei wir aufgrund der hohen Anzahl an Fahrzeugen, flächendeckend vor Ort sein können“, erklärt Andrea Santini und erläutert zudem: „Unser Fuhrpark besteht aus 55 Fahrzeugen, 8 davon sind kleinere Laster, 11 Stück haben mittlere Grösse und die restlichen sind Kraftfahrzeuge zu über 26 Tonnen. Die meisten LKW’s fallen in die Euro-Klasse 4 oder höher. Nach und nach werden die älteren Modelle durch neue Fahrzeuge der Euro-Klasse 6 ersetzt.“Bei den Fahrzeugen handelt es sich vorwiegend um Lastkraftwagen, welche mit Container zur Sammlung von Abfällen, beladen werden. Diese sind auch mit einem mechanischen Greifarm ausgestattet um Abfälle sehr rasch verladen zu können. Die kleineren Laster verfügen über eine bewegliche Ladeplattform.„Nach der Abholung der Abfälle“, so Santini weiter, „werden diese zu unseren Anlagen transportiert. Dort findet dann die Sortierung statt, wobei darauf geachtet wird, soviel Material wie möglich der Wiederverwertung zuzuführen. Sobald das Material für die weitere Verbringung bereit ist, wird dieses an verschiedene Abnehmer weitergegeben: Papier verbringen wir zu den Papierfabriken, Eisen zu den einzelnen Eisenwerken, Holz an die spezialisierte Saviola-Gruppe in Viadana (Mantova), Aluminium und Kupfer an weitere metallverarbeitende Unternehmen usw. Andere Abfälle werden zu den entsprechenden Deponien oder Verbrennungsanlagen verbracht. Sonderabfälle wie chemische Produkte und dergleichen werden an spezielle Behandlungsanlagen geliefert um dann an die dafür geeignete Verbrennungslage weitergegeben zu werden. Dann beginnt der Kreislauf wieder indem neue Abfälle beim Kunden abgeholt werden.“Die Abholung der Abfälle bei den einzelnen Kunden im Umkreis von circa 100km vom eigenen Firmensitz in Bozen führt das Unternehmen selbst durch. Das spätere Verbringen der Abfälle zu anderen Anlagen wird aus wirtschaftlichen Gründen von Drittunternehmen übernommen, da sich hier die Transportwege erhöhen. Beispielsweise fahren 5 LKW’s pro Tag nach Österreich. Doch wie verhält es sich mit der Kreislaufwirtschaft in Italien im Allgemeinen?“Die Kreislaufwirtshaft in Italien funktioniert gut, man könnte fast schon sagen zu gut. Wenn es ein Problem gibt, dann in der Überproduktion. Derzeit befindet sich das stoffliche Recycling auf einem sehr hohen Niveau, sodass die verfügbare Menge die Nachfrage übersteigt. Dies bedeutet, dass derzeit zu viel Material auf dem Markt zur Verfügung ist, im Vergleich zu dem, was ausreichen würde, um genügend recyceltes Material herzustellen.“, meint Santini und erörtert weiter: „Diese Situation bringt erhebliche Preisschwankungen nach unten mit sich, welche das Aufrechterhalten von Verträgen erheblich erschwert und die Gewinnspanne eines Unternehmens, wie das unsere, fast zunichtemacht. Darüber hinaus erschwert der amerikanische Markt derzeit das Verbringen von Aluminium und Eisen, was zur Folge hat, dass diese Materialien auf dem alten Kontinent sozusagen stecken bleiben“.Die übliche europäische Vorgabe reiche also nicht aus, um die Überproduktion an Recyclingmaterial zu verwalten. Ein weiteres Problem ist, dass wir oft unangemessen oder unvollständig über die Kreislaufwirtschaft sprechen und dabei die Komplexität der verschiedenen Geschäftsmodelle, aus denen sie besteht, unterschätzen. Vereinfacht gesagt wird das gesamte Konzept auf das Recycling reduziert, was jedoch nur ein Aspekt des komplexen Systems ist. „Es ist daher wichtig - schließt Santini - dass alle Personen verstehen, dass Ressourcen nicht unendlich sind und dass die veralteten Methoden der Linearwirtschaft überwindet werden müssen, wenn wir zur Kreislaufwirtschaft übergehen wollen.“