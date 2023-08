Wenn nicht jetzt, wann dann?

Zuhause ist kein Ort – sondern ein Gefühl. Für diese Fotostrecke durften wir Familie Bacco, ganz privat bei ihnen zuhause besuchen. - Foto: © Katharina Tratter

Alp House baut Dein Ziegelhaus schlüsselfertig in kürzester Zeit – und das zum Fixpreis. Deine Wünsche, Anliegen und Bedürfnisse stehen bei uns dabei im Mittelpunkt. - Foto: © Katharina Tratter

Wenn gewünscht, begleiten wir Dich auch bei der Gestaltung und Planung der Inneneinrichtung: von der eleganten Küche über das exklusive Bücherregal bis hin zur dezenten Garderobe – Gemeinsam planen und fertigen wir das Interieur, das Dich ausdrückt! - Foto: © Katharina Tratter

Der Bau eines Eigenheims ist für viele Südtiroler:innen ein Lebensziel. Ein Hausbau bedeutet für viele, ein Fundament zu setzen, einen Wert zu schaffen, der bleibt, für einen selbst und auch für die nachfolgende Generation, und in erster Linie natürlich, sich einen Wohlfühlort zu errichten, der sich voll und ganz nach ZUHAUSE anfühlt, der die eigene Handschrift trägt und wo man Ruhe und Zufriedenheit findet.Mit Beginn der Pandemie ist für viele der Traum vom Eigenheim einen Schritt in die Ferne gerückt. Dem ursprünglichen Stillstand folgte ein Preissprung der Baukosten und Unsicherheit auf dem Markt. Uns erreichen Fragen und Zweifel, ob denn ein Hausbau aktuell sinnvoll ist und wann der richtige Zeitpunkt ist, das eigene Traumhaus zu bauen.In mittlerweile 40 Jahren Alp House haben wir einiges erlebt und einen reichen Erfahrungsschatz gesammelt. Unsere Kund:innen können sich auf unsere Kompetenz und Zuverlässigkeit in Sachen Hausbau zu 100 Prozent verlassen. Wir wissen, worauf es ankommt und welche Rädchen zu drehen sind, damit der Südtiroler Traum vom Eigenheim in Erfüllung gehen und dabei auch noch das geplante Budget eingehalten werden kann.Bei allen neuen Bauprojekten nehmen wir uns zu Planungsbeginn viel Zeit, um unsere Kund:innen mit ihren individuellen Bedürfnissen, ihrer Familien- und Finanzsituation und natürlich auch mit den örtlichen Gegebenheiten des Baugrunds kennenzulernen. So schaffen wir nicht nur eine vertrauensvolle Grundlage für eine gute Zusammenarbeit, es fällt uns auch leicht zu verstehen: Was wird wirklich benötigt, damit das Haus gut für die Familie funktioniert und was ist Luxus, auf den auch verzichtet werden kann?Bereits in der Planung haben wir viele Möglichkeiten, den Angebotspreis zu beeinflussen.• Um die Ecke denken lohnt sich! Mit durchdachter Raumaufteilung schaffen wir eine hohe Wohnqualität auch bei einer geringeren gebauten Fläche.• Weniger ist mehr! Bei der Ausstattung der Immobilie schauen wir vor allem auch auf die örtlichen Gegebenheiten. So macht beispielsweise eine Heizungsanlage mit Kühlungsfunktion in den nördlichen Tälern Südtirols meist weniger Sinn als im Süden des Landes.• Mut zur Lücke! Nicht jedes Ausstattungsmerkmal, das heutzutage als modern und state-of-the-art gilt, ist automatisch auch für alle Hausbesitzer:innen relevant und notwendig. Hier liegt ein großes Einsparungspotenzial.• Alles aus einer Hand! Im kontinuierlichen Austausch mit unseren Lieferanten und den aktuellen Trends im Blick treffen wir eine Vorauswahl der Baumaterialien und erstellen unsere Bemusterungsliste. So können unsere Kund:innen bei der Bemusterung sicher sein, dass ihre Böden, Fliesen, Fenster, usw. den höchsten Qualitätsstandards entsprechen und innerhalb dieser Auswahl keine versteckten Zusatzkosten zu erwarten sind.Finanzierung + Förderung = Frust? Nicht mit uns! Unsere Mitarbeiter:innen sind in Sachen Baufinanzierung, Förderungen und Boni immer auf dem aktuellsten Stand. In vielen Fällen begleiten wir unsere Kund:innen direkt ins Finanzierungsgespräch bei der Bank, um die besten Bedingungen zu verhandeln. Und am Ende ist nichts in Stein gemeißelt: Sollten die Zinsen sinken, dann suchen wir gemeinsam das Bankgespräch zur Nachverhandlung. Vieles ist möglich – du kannst dich auf uns verlassen!Nimm dein Glück selbst in die Hand! Der ideale Zeitpunkt zum Hausbau ist JETZT. Mit Alp House hast du einen kompetenten Partner an deiner Seite, mit dem du dein Traumhaus ruhigen Gewissens Wirklichkeit werden lassen kannst – kostenoptimiert und trotzdem genauso, wie du es dir wünscht!Du willst mehr über Alp House oder das Bauen in Südtirol generell erfahren?Finde diesen und ähnliche Text im Alp House Blog