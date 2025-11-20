Es gibt zahlreiche Gründe, auch zwischen Herbst und Winter vor die Tür zu gehen: die frische Luft, die Lichter, die beim Abendspaziergang auf den Weg fallen, vielleicht sogar der erste Schnee. Freunde treffen, am Feuer zusammenstehen, mit Glühwein anstoßen. Kinderlachen, Karussellfahrten, Kasperletheater. Brodakrapfen, Kiachln und Punsch. Kleine Geschenke entdecken, die es sonst nirgends zu kaufen gibt.<BR \/><BR \/>Wie gut, dass Tirols Christkindlmärkte genau jetzt ihre Pforten öffnen - noch bevor der Adventkalender hängt oder die erste Kerze brennt! <a href="https:\/\/ad.doubleclick.net\/ddm\/trackclk\/N2019646.1848359STOL.IT\/B34541621.433676001;dc_trk_aid=626228522;dc_trk_cid=244495921;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ltd=;dc_tdv=1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Innsbruck<\/a> startet den Weihnachtsreigen am 15. November, gefolgt von <a href="https:\/\/ad.doubleclick.net\/ddm\/trackclk\/N2019646.1848359STOL.IT\/B34541621.433676001;dc_trk_aid=626326869;dc_trk_cid=244495888;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ltd=;dc_tdv=1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seefeld<\/a>, <a href="https:\/\/ad.doubleclick.net\/ddm\/trackclk\/N2019646.1848359STOL.IT\/B34541621.433676001;dc_trk_aid=626228018;dc_trk_cid=244492100;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ltd=;dc_tdv=1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Kufstein<\/a>, <a href="https:\/\/ad.doubleclick.net\/ddm\/trackclk\/N2019646.1848359STOL.IT\/B34541621.433676001;dc_trk_aid=626558416;dc_trk_cid=245099985;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ltd=;dc_tdv=1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schwaz<\/a>, <a href="https:\/\/ad.doubleclick.net\/ddm\/trackclk\/N2019646.1848359STOL.IT\/B34541621.433676001;dc_trk_aid=626326863;dc_trk_cid=244490222;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ltd=;dc_tdv=1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hall<\/a> und <a href="https:\/\/ad.doubleclick.net\/ddm\/trackclk\/N2019646.1848359STOL.IT\/B34541621.433676001;dc_trk_aid=626228741;dc_trk_cid=245099784;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=$%7BGDPR%7D;gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_755%7D;ltd=;dc_tdv=1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Rattenberg<\/a> am 21. November und <a href="https:\/\/ad.doubleclick.net\/ddm\/trackclk\/N2019646.1848359STOL.IT\/B34541621.433676001;dc_trk_aid=626326485;dc_trk_cid=245099970;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ltd=;dc_tdv=1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">St. Johann<\/a> in Tirol sowie dem <a href="https:\/\/ad.doubleclick.net\/ddm\/trackclk\/N2019646.1848359STOL.IT\/B34541621.433676001;dc_trk_aid=626558410;dc_trk_cid=245099808;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ltd=;dc_tdv=1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Achensee<\/a> am 28. November. Für Besucher heißt das: Zusammensein bei Kerzenschein, mit Fackeln oder im Lichtermeer. Bummeln am Wasser, in der Festung hoch oben oder unterm Kristallbaum. Sich vorfreuen bei Konzerten, Märchenstunden und Bastelnachmittagen. Weihnachtlicher und abwechslungsreicher geht’s kaum.<BR \/><BR \/>Bei aller Vielfalt haben die Tiroler Adventmärkte doch eines gemeinsam: Sie haben sich zur Gruppe „Advent in Tirol“ zusammengeschlossen und sich damit Qualitätskriterien verpflichtet, die für besondere Weihnachtsstimmung sorgen: hier wird Wert auf traditionelles Handwerk und regionale Gerichte gelegt, Chöre und Bläsergruppen schaffen ein besinnliches Ambiente und an jedem Adventwochenende gibt es weihnachtliches Programm. Da könnte der Ausflug schon etwas länger dauern - aber so viel Gemütlichkeit darf ja schließlich sein, gerade zu Weihnachten!<BR \/><BR \/><b>Jetzt Vorfreude entdecken auf<\/b> <a href="https:\/\/www.tirol.at\/aktivitaeten\/events\/adventmaerkte?utm_source=stol.it&utm_medium=advertorial&utm_campaign=tw_anspruch_advent-in-tirol_it_winter_advent_ask_2547_display-io_fix_bw&utm_term=null&utm_content=banner_1x1_advent_null_null_null&dclid=CJezy_iV-5ADFRovYwEdnbce_A&gad_source=7&gad_campaignid=23240585170" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.tirol.at<\/a>