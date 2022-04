„Wer ist Pensplan?“

Foto: © Pensplan Centrum

Die Pensplan Centrum AG wurde vor 25 Jahren als öffentlich-rechtliche Dienstleistungsgesellschaft unter Führung und Koordination der Region zur Förderung und Entwicklung der Zusatzrente gegründet.Ziel der Gesellschaft ist es, in unserer Region einzu fördern und zu entwickeln, um die Zukunft der Bürger*innen finanziell abzusichern.Pensplan Centrum unterstützt die Bevölkerung, in dem sie kostenlose und neutrale Beratung zur Zusatzvorsorge bietet. In der Region Trentino-Südtirol gibt es, die eine Vertragsbindung mit Pensplan Centrum haben: Laborfonds, Plurifonds, Pensplan Profi und der Raiffeisen Offene Pensionsfonds. Für die Mitglieder dieser Zusatzrentenfonds sind die Verwaltungsdienstleistungen kostenlos. Pensplan Centrum verwaltet außerdem die. Dazu gehören z. B. die Beitragszahlung in den Zusatzrentenfonds in wirtschaftlichen Notlagen und die kostenlose Rechtsberatung bei unterlassener Beitragszahlung durch den Arbeitgeber. Mit der Zeit hat Pensplan Centrum seinen Aktionsradius erweitert und ist nun auch für Projekte zum Schutz der Person und der Familie in den verschiedenen Lebensabschnitten zuständig.Pensplan Centrum berät bei der Entscheidung über die Beitragszahlung, die im Idealfall bis zur Pensionierung fortgeführt wird. Wenn man das Kapital im Zusatzrentenfonds zwischendurch braucht, hilft Pensplan Centrum, Ansuchen um Vorschüsse zu stellen, das Bauspardarlehen in Anspruch zu nehmen, oder das angesparte Kapital vor der Pensionierung als sogenannte „Ablöse“ auszuzahlen. Den Rentner*innen bietet Pensplan Centrum Beratung und Unterstützung bei der Auszahlung der Zusatzrentenleistung.Pensplan Centrum ist nicht nur in Bozen und Trient vertreten, sondern in der gesamten Region. Pensplan Centrum betreibt zusammen mit Gewerkschaften, Patronaten und Wirtschaftsverbänden, die kapillar in der ganzen Region Trentino – Südtirol verteilt sind.Pensplan Centrum ist also Vieles, aber vor allem Eines: für alle, vom Kleinkind bis zum Rentner, da.