Ob beeindruckende Einzelleistung oder herausragender Teamgeist – die Wahl bietet eine Bühne für jene Athletinnen, Athleten und Mannschaften, die das Sportjahr mit besonderen Erfolgen geprägt haben. Dabei zählt jede einzelne Stimme und trägt dazu bei, Südtirols Sportstars ins verdiente Rampenlicht zu rücken.<BR \/><BR \/>Täglich können Sie Ihre Stimme für Ihre Lieblingssportlerin, Ihren Lieblingssportler und Ihre Lieblingsmannschaft abgeben. Die Teilnahme ist einfach und bequem möglich:<BR \/><BR \/>- über die Website <a href="https:\/\/www.gewinnspiel.it\/sportlerwahl?mtm_campaign=D_sportlerwahl2023_webseite_redirect__ver1&mtm_kwd=Ver1&mtm_source=Webseite&mtm_medium=Redirect&mtm_cid=7&mtm_group=Dolomiten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.dolomiten.it\/sportlerwahl<\/a><BR \/> (nach einmaliger Registrierung können Sie anschließend täglich in allen Kategorien abstimmen)<BR \/><BR \/>- oder über die kostenlose „Dolomiten-Zett“-App, die ebenfalls eine tägliche Teilnahme ermöglicht <BR \/><BR \/>Die diesjährige Wahl steht zudem im Zeichen eines außergewöhnlich erfolgreichen Olympia-Jahres. Südtirols Athletinnen und Athleten überzeugten auf internationaler Bühne mit starken Leistungen, großem Einsatz und beeindruckenden Medaillengewinnen. Ihre Erfolge haben nicht nur sportliche Maßstäbe gesetzt, sondern auch viele Menschen im Land inspiriert und begeistert.<BR \/><BR \/>Den festlichen Höhepunkt bildet die feierliche Ehrung der Gewinnerinnen und Gewinner im Rahmen der renommierten Sporthilfe-Gala. Diese findet am 10. April 2026 im Kursaal von Meran statt und würdigt die herausragenden Leistungen der Südtiroler Sportfamilie in einem besonderen Rahmen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281879_image" \/><\/div>