Werde auch Du zum Master of Machine

Die Initiative „Master of Machine“ des Baukollegiums und des lvh bietet jungen Talenten die Möglichkeit, eine dreijährige Ausbildung zum Baumaschinenführer, Baukraftwagenfahrer und Baukranfahrer zu absolvieren, und das auch noch komplett kostenlos. Die an der Initiative teilnehmenden Unternehmen übernehmen nämlich die gesamten Ausbildungskosten, die sich zum Beispiel auf 4.000 € für den Führerschein C sowie den Berufsführerschein CQC für LKW-Fahrer belaufen.Also? Haben Dich Bagger, LKW, Kran & Co immer schon fasziniert und Du möchtest einen Tag in die Welt der Baumaschinen eintauchen? Dann komm am Samstag, 27. August von 10 bis 18 Uhr zum Master of Machine Day bei der Firma Erdbau, Montecatini Straße 16 in Sinich | Meran.Weitere Infos: