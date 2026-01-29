<b>Ibiza erleben – Clubs, Strände und Boho-Feeling in perfekter Balance<\/b><BR \/>Ibiza ist mehr als nur Party. Die Insel vereint internationale DJ-Szene, versteckte Buchten und ein entspanntes, kreatives Lebensgefühl. Dank der kompakten Größe sind Strände, Clubs und Sehenswürdigkeiten schnell erreichbar – ideal für maximale Flexibilität bei der Reiseplanung.<BR \/><BR \/>• <b>Playa d’en Bossa<\/b>: Langer Sandstrand, stylische Beachclubs und direkte Nähe zu legendären Clubs wie Ushuaïa und Hï Ibiza – perfekt für alle, die Strand und Beats kombinieren möchten.<BR \/>• <b>Cala Comte & Cala Bassa<\/b>: Kristallklares Wasser, Sonnenuntergänge und entspannte Atmosphäre – ideal zum Abschalten nach einer langen Partynacht.<BR \/>• <b>Santa Gertrudis & Las Dalias<\/b>: Das Herz der Hippie-Kultur mit bunten Märkten, Kunsthandwerk und gemütlichen Cafés – authentisch, kreativ und voller Inselcharme.<BR \/><BR \/>Auch kulinarisch begeistert die Insel mit mediterraner Küche, frischen Meeresfrüchten, Tapas und stylischen Rooftop-Restaurants – perfekt für genussvolle Abende vor dem Clubbesuch oder romantische Dinner am Meer.<BR \/><BR \/><b>Direktflüge ab 122 € – maximale Flexibilität dank flexibler Reisetage<\/b><BR \/>Mit SkyAlps reisen Sie entspannt und komfortabel nach Ibiza. Kurze Flugzeit, hochwertiger Bordservice und flexible Reisetage ermöglichen es, Ihren Trip individuell zu gestalten – ob für ein verlängertes Partywochenende oder einen längeren Inselaufenthalt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.skyalpstravel.com\/de?utm_source=stol.it.advertorial_travel&utm_medium=stol.it.advertorial_travel&utm_campaign=stol.it.advertorial_travel_summer2026&utm_id=Stol.it+Advertorials" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Tolle Pakete bei SkyAlps Travel <\/a><BR \/>Flug, Hotel und Transfer lassen sich bequem aus einer Hand buchen. Jetzt online oder direkt im Büro am Flughafen Bozen planen!<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.skyalps.com\/de\/?utm_source=stol.it.advertorial&utm_medium=stol.it.advertorial&utm_campaign=stol.it.advertorial_summer2026&utm_id=Stol.it+Advertorials" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jetzt buchen auf skyalps.com <\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264005_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264008_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264011_image" \/><\/div>