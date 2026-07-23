<b>White Sunset Picnic<\/b><BR \/> – <a href="https:\/\/www.fahlburg.com\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schlossgarten Castel Fahlburg<\/a>, Prissian<BR \/>– 18:00 – 23:00 Uhr<BR \/> – Dresscode: White<BR \/><BR \/>Bringt euren Picknickkorb mit, wir füllen ihn mit ausgewählten Köstlichkeiten unseres Caterers <a href="https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100057669189112" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hotel - Restaurant Kirchsteiger<\/a>. Dazu erhaltet ihr eine Picknickdecke, ein Glas Sekt und eine Flasche Wasser.<BR \/><BR \/>Preis: 50 € pro Person<BR \/><BR \/>Da die Plätze begrenzt sind, bitten wir um eine verbindliche Anmeldung:<BR \/> <a href="mailto:info@fahlburg.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@fahlburg.com<\/a><BR \/> +39 345 251 4581<BR \/><BR \/>Unsere Schlossbar ist den ganzen Abend geöffnet – weitere Getränke können vor Ort erworben werden. Auch Gäste, die den Abend bei einem Aperitif im Schlossgarten genießen möchten, sind ohne Anmeldung herzlich willkommen. <BR \/><BR \/>Wir freuen uns darauf, einen besonderen Sommerabend mit euch zu verbringen.<BR \/><BR \/>\n<iframe src="https:\/\/www.facebook.com\/plugins\/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid02qj4nwfmVmzQxcAoMuDWaUTxWY47Xf4aVrybdWNrURpMjN64xG4uVtZwkVLRCWZdtl%26id%3D61560240591083&show_text=true&width=500" width="500" height="773" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"><\/iframe>\n