Why not study at the top? – Jetzt bewerben!

Das innovative Portfolio der Unternehmerischen Hochschule® in Innsbruck bietet ausgezeichnete Gelegenheiten zur persönlichen Karriereentwicklung: 29 Bachelor- & Masterstudiengänge aus den Bereichen Wirtschaft & Gesellschaft und Technologie & Life Sciences ermöglichen eine hochwertige praxisnahe Ausbildung in enger Verknüpfung mit der Wirtschaft und ein starkes internationales Netzwerk.Mit 300 ausgewählten Partneruniversitäten bietet das MCI weltweit Möglichkeiten, internationale Semester verbringen zu können oder im Rahmen von 17 Double Degree-Programmen sogar einen doppelten Studienabschluss zu erwerben.Mehr Infos: mci.edu/studienangebot Studienplätze am MCI sind extrem begehrt. Dementsprechend wird eine möglichst frühzeitige Bewerbung empfohlen.Die nächste Bewerbungsfrist für einen Studienstart im Herbst 2022 endet amOnline: mci.edu/bewerbung Wie können Wissenschaft, Wirtschaft & Gesellschaft die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen erreichen? Wie kann „Global Citizenship“ gefördert werden, damit Menschen Verantwortung übernehmen und sich für diese Ziele einsetzen? An der Unternehmerischen Hochschule® ist man überzeugt: Forschung, Lehre, Know-how Transfer, internationale Zusammenarbeit und interkultureller Dialog spielen hier eine tragende Rolle.Umso mehr schätzt das MCI in Innsbruck die Partnerschaft mit dem Ban Ki-moon Centre for Global Citizens in Wien und wird auch im nächsten Jahr wieder Ban Ki-moon-Stipendien für Studierende aus aller Welt bereitstellen, die sich für SDG engagieren.Die MCI-Weiterbildung umfasst neben postgradualen Masterstudien auch zahlreiche Zertifikatslehrgänge und Management-Seminare. Ambitionierte Persönlichkeiten aller Managementebenen können so einen international anerkannten Master-Abschluss und damit ein akademisches Upgrade erhalten oder als erfahrene Führungskräfte mit gezielten Weiterbildungen neue Dynamik in ihre Karriere bringen.Weitere Infos: mci.edu/weiterbildung Die hohe Qualität der Forschung an der Unternehmerischen Hochschule® wird durch die internationale Ausrichtung von Studierenden und Mitarbeitenden und ein internationales Partnernetzwerk aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft gestärkt. Der unternehmerische Ansatz lässt der Forschung am MCI eine Schlüsselrolle im Technologie- und Wissenstransfer zukommen: Unternehmenspartnern wird der Zugang zu neuesten Entwicklungen ermöglicht, um technologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen vorausschauend begegnen zu können.INFOBOXAm 27. & 28. Oktober 2021 haben Interessierte die Gelegenheit, das Studien- und Weiterbildungsangebot der Unternehmerischen Hochschule® im Rahmen von virtuellen-Infoveranstaltungen kennen zu lernen. Das MCI-Team berät zu Studieninhalten, Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren sowie Karrieremöglichkeiten.Jetzt anmelden: mci.edu/online-infosession

