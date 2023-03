Wie dir Außenwerbung beim Recruiting hilft

(Digital) Out of Home: Was ist das eigentlich?

Out of Home: Was ist das eigentlich?



Out of Home oder Außenwerbung ist eine kosteneffektive Möglichkeit, um dein Unternehmen bekannt zu machen und neue Kund:innen oder potenzielle Bewerber:innen zu finden. Dabei hast du viele Optionen: zum Beispiel hintergrundbeleuchtete Plakate an Bushaltestellen (werbesprachlich: Citylight Poster), Großplakate über 6 m2 oder auch Werbung auf Kleinbussen.

Wenn das Werbemittel nicht gedruckt, sondern auf einem Bildschirm angezeigt wird, dann spricht man von Digital Out of Home: Also zum Beispiel Werbung im Kino, auf Bildschirmen in Bussen und Zügen oder auf den auffälligen Screens in den Einkaufszentren Twenty in Bozen und im ALGO in Algund.



Egal ob gedruckt oder digital: Durch die Anpassbarkeit der Werbung kannst du sicherstellen, dass deine Botschaft auf die richtige Zielgruppe trifft und dein Unternehmen effektiv vermarktet wird. Außerdem erreichst du mit Außenwerbung sehr viele Menschen, denn sie ist überall im öffentlichen Raum zu finden.



So findest du die perfekten Bewerber:innen für dein Unternehmen



Investierst du in Außenwerbung, kannst du dein Unternehmen neuen potenziellen Bewerber:innen vorstellen und die Sichtbarkeit erhöhen. Außenwerbung bietet dir hier viele Vorteile:



•

Erreiche ein größeres Publikum, indem du mehr über dein Unternehmen und deine Stellenangebote erzählst.

•

Biete Interessenten die Möglichkeit, sich über dein Unternehmen zu informieren, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, ob sie sich bewerben möchten oder nicht.

•

Stärke das Image deines Unternehmens und schaffe ein positives Arbeitsumfeld, das Bewerber:innen begeistert.



Denke daran, dass es wichtig ist, sich von der Masse abzuheben, um erfolgreich zu sein. Nutze daher Außenwerbung, um dein Unternehmen auf einzigartige Weise zu präsentieren und die Aufmerksamkeit potenzieller Bewerber:innen zu gewinnen. Sei mutig und kreativ, um deine Botschaft auf eine ansprechende und unterhaltsame Art zu vermitteln und die Aufmerksamkeit potenzieller Bewerber:innen zu gewinnen. Probier es aus und schon bald werden die Bewerbungen reinfliegen!





Stell` deine Kampagne ins Rampenlicht



Möchtest du mehr Menschen auf deine Kampagne oder dein Unternehmen in Südtirol aufmerksam machen und potenzielle Bewerber:innen erreichen? Dann ist (Digital) Out of Home das richtige Werbemittel für dich! Mit First Avenue bringst du deine Kampagne ins Rampenlicht und kannst sie flexibel an jede Art von Werbeflächen anpassen. Ob Citylight Poster, City Poster oder Werbung in öffentlichen Verkehrsmitteln: mit einer Out of Home-Kampagne erreichst du deine Zielgruppe! Worauf wartest du noch? #BringedeineKampagneInsLicht!



Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels ist es schwieriger denn je, geeignete Arbeitskräfte für dein Unternehmen zu finden. Im Tourismus, in der Landwirtschaft und im Handwerk fehlt eine besonders große Zahl an Arbeitnehmer:innen: alleine in Südtirol sogar mehr als 6.000! Genau hier kommt Außenwerbung ins Spiel – so kannst du die Anzahl der Bewerbungen für dein Unternehmen rasch steigern.1.