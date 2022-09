„Wie man sich bettet, so liegt man …“

Michael, Herbert und Elisabeth Plankensteiner - Foto: © Einrichtungshaus Plankensteiner

Eigentlich ist das Schlafzimmer jener Raum in der Wohnung in dem man sich am meisten aufhält, trotzdem spielt das Schlafzimmer als Raum eine eher untergeordnete Rolle bzw. fristet sogar oft ein Schattendasein. Vielfach dient es nebenbei sogar als Abstellraum fürsperrige Haushaltshelfer wie Bügelbrett und Wäscheständer. Tatsache ist, dass viel Stauraum benötigt wird, um den ganzen Hausrat einer Wohnung zu verstauen. Wenn nur noch das Schlafzimmer dafür übrigbleibt, wie kann man dieses Problem dann lösen?Elisabeth Plankensteiner: Sind Kunden noch in der Planungsphase, lassen sich durch geringfügiges Verschieben von Zwischenmauern bzw. Innentüren optimalere Lösungen finden. Sind die Räume bereits fertig, muss gemeinsam nach der besten Lösung gesucht werden. Wichtig ist, dass sich Kunden vorher Gedanken machen, was alles ins Schlafzimmer soll, dann kann gleich konkreter geplant werden.Herbert Plankensteiner: Wir fertigen unsere Möbel nach Maß und sind deshalb an keine Standartmaße gebunden, wir können Schränke im Zentimeter-Raster fertigen, sowohl in der Breite als auch in der Höhe und Tiefe. Eine zentrale Rolle spielt das Bett, was soll dabei berücksichtigt werden?Herbert Plankensteiner: Die Bettstruktur bzw. rund ums Bett gibt es viele Möglichkeiten, sei es in der Materialwahl als auch in der Optik. Ob Holz- oder Polsterbett, freigestellt oder fix montiert, alles ist möglich.Elisabeth Plankensteiner: Am wichtigsten ist die Matratze, auf der man schläft, denn diese sorgt dafür, dass man Kraft und Energie tankt und frisch erholt den neuen Tag beginnen kann.