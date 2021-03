Wie Sie in Ihrem Betrieb neue Hygiene-Maßstäbe setzen.

sind jedoch mehr denn je die Grundvoraussetzung für jegliche wirtschaftliche Aktivität geworden. Das hat den Hygiene-Vollausstatter aus Leifers dazu bewogen, seine Expertise in einem vollständigen Reinigungssystem zur Anwendung zu bringen. Getreu dem Mottokommen in der Produktpalette von HYGAN nachhaltig wirkungsvolle und möglichst umweltschonende Reinigungsmittel zum Einsatz – die zuproduziert werden.Darauf aufbauend haben die erfahrenen Experten für Sauberkeit, Hygiene und Pflege einenentwickelt:Dieses umfangreiche Konzept wird nicht nur den hohen Anforderungen der Reinigung von Hotel-, Gast- und Gewerbebetrieben gerecht, sondern setzt darüber hinausVon Anleitungen für die effiziente, umweltschonende Reinigung über die Kontrolle der Arbeitsschritte bis hin zur Dokumentation der Maßnahmen gegenüber Kunden, Gästen und Behörden wurden alle Bereiche eines umfassenden Konzepts bedacht. Für das Hygienekonzept fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die Hygiene-Spezialisten aus Leifers sehen das Konzept als Beitrag um die Kunden in der gegenwärtigen Krise zu unterstützen und zu begleiten.Gebündelt werden alle Informationen in einem umfassenden– einem täglichen Begleiter für zuverlässige Hygiene, einemMit präzisen Hygieneanweisungen sorgt das Handbuch für klare Verhältnisse in allen Bereichen: Restaurant- und Barbereiche, Küche, Wäscherei, Hotelzimmer, Aufenthalts- und Kinderbereiche, aber auch hygienisch kritischere Orte wie die Wellness-, Spa- und Fitnessbereiche.„Mit dem Hygienehandbuch des HYGAN SAFE SYSTEM halten Sie ein umfassendes Werk in den Händen: zum Lernen, Nachschlagen, Kontrollieren und Dokumentieren.“, so bringt es Nobert Gummerer, Geschäftsführer von HYGAN, auf den Punkt.Terminvereinbarungen für Beratungsgespräche und weitere Details unter: safesystem.hygan.it

