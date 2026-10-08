Es ist Sonntagabend, die Heizung ist kalt. Manche tippen „Hydrauliker Bozen“ in die Google-Suche, andere „idraulico bolzano“, wieder andere fragen ChatGPT. Für den Betrieb macht das einen Unterschied.<BR \/><BR \/><b>Die Sprache hängt vom Ort ab.<\/b><BR \/>Rankprofi hat 29 vergleichbare Suchpaare für Bozen, Meran, Brixen und Bruneck untersucht. Bei 13 von 14 Bozen\/Bolzano-Paaren lag die italienische Variante im Ahrefs-Italien-Datensatz höher. In Meran\/Merano stand es 4 zu 4; in Brixen\/Bressanone und Bruneck\/Brunico lag bei 4 von 6 Paaren die deutsche Variante höher.<BR \/><BR \/><b>Die Suchergebnisse unterscheiden sich zwischen Deutsch und Italienisch.<\/b><BR \/> Bei 17 Suchpaaren wurden die ersten zehn Google-Treffer verglichen. Von 101 Treffern lokaler Betriebe auf Deutsch fanden sich nur 36 mit derselben Website auch in den italienischen Top 10. Bei 28 von 34 erfassten Suchen erschien außerdem eine Karte mit <a href="https:\/\/www.rankprofi.com\/leistungen\/lokales-seo?utm_source=stol&utm_medium=pr&utm_campaign=pr-2610-01&utm_content=lokales-seo%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20rel=%E2%80%9Esponsored" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Google-Unternehmensprofilen<\/a>.<BR \/><b><BR \/>Die KI kommt dazu.<\/b><BR \/>Google bleibt in Italien mit rund 89 Prozent Marktanteil die wichtigste Suchmaschine (Statcounter, August 2026). Doch auch ChatGPT nannte in dem durchgeführten Test je nach Sprache andere Betriebe. Wer dort auftauchen will, braucht klare und einheitliche Angaben im Netz. Genau darum geht es bei der <a href="https:\/\/www.rankprofi.com\/leistungen\/geo?utm_source=stol&utm_medium=pr&utm_campaign=pr-2610-01&utm_content=geo&#65533;&#65533;&#65533;&#8239;&#8288; rel=&#8222;sponsored" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">GEO-Optimierung<\/a>.<BR \/><BR \/><b>Selbsttest:<\/b> Suchen Sie bei Google nach dem, was Sie anbieten und nach Ihrem Standort. Ein Friseur in Meran gibt also „Friseur Meran“ ein und danach „parrucchiere Merano“. Erscheint Ihr Betrieb bei beiden Suchen?<BR \/><BR \/>Wenn nicht, kann Rankprofi helfen. Die SEO- und GEO-Agentur aus Meran prüft kostenlos, wie gut Ihr Betrieb bei Google, in Google Maps und in KI-Antworten zu finden ist: <a href="https:\/\/www.rankprofi.com\/?utm_source=stol&utm_medium=pr&utm_campaign=pr-2610-01&utm_content=home&#65533;&#65533;&#65533;&#8239;&#8288; rel=&#8222;sponsored" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">rankprofi.com<\/a>