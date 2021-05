Wieder richtig frei sein – Ihr Sommerurlaub wartet auf Sie

Das Rauschen der Wellen, salzige Haut und der Duft von Sonnencreme: ein Urlaub am Meer ist wohl der Inbegriff von Sommer. Wer lieber aktiv Zeit in der Natur verbringt, darf sich darauf freuen, die Bergwelten unterschiedlicher Länder zu erkunden, Gipfel zu erklimmen und atemberaubende Aussichten zu genießen. Regeneration in Form von Wellness & wohltuenden Spa Treatments warten in den Acquapura SPAS der Falkensteiner Hotels & Residences. Ob mediterraner Inselurlaub, Aktiv-Abenteuer, City Trips in eine europäische Metropole mit historischer Altstadt oder eine entschleunigende Auszeit für Körper und Geist – die verschiedenen Falkensteiner Destinationen punkten durch ihre tolle Lage, malerisches Panorama, Top-Serviceleistungen und das gemütliche „Welcome Home„-Gefühl.Die Auswahl an Hotels ist bei Falkensteiner groß. Neben den City- und Wellnesshotels gibt es viele Möglichkeiten für eine Auszeit in der Natur. Ob Österreich, Kroatien oder Südtirol selbst. Zahlreiche Wanderwege und Erlebnisse laden in der Nähe der Falkensteiner Hotels zum aktiv Werden ein! Urlaub in den Bergen könnte nicht schöner sein! Auch für jene, die einen Urlaub am Meer vorziehen, bietet Falkensteiner viele Möglichkeiten. Neben Hotels in Kroatien und Montenegro, empfehlen sich für Südtiroler Gäste speziell die Hotels in Italien.Barefoot. Seaside. Dreamaway - Hinter diesem Claim verbirgt sich das neue Konzept des, das neben einem kompletten Neu-Design des Restaurants und der Bar sowie dem Acquapura SPA-Bereich vor allem eines bietet: Das Erlebnis eines entspannten Urlaubs am Meer. Mit der Wiedereröffnung am 28. Mai 2021 begrüßt das beliebte 5* Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo seine Gäste mit einem neuen, frischen Design-Upgrade und kulinarischen Neuigkeiten der besonderen Art. Im Ganzjahres-Hotel für Paare und Familien direkt am Strand von Jesolo erlebt man das typisch italienische Dolce Vita-Flair, gepaart mit internationalen Einflüssen.Für alle, die es noch weiter in den Süden zieht, empfiehlt sich der im letzten Jahr renovierte. Egal ob ein Urlaub mit der ganzen Familie oder eine romantische Pärchen-Auszeit, das Vier-Sterne-Hotel bietet mit einer gelungenen Kombination aus Entspannung und Action, umgeben von der üppigen mediterranen Landschaft und einem traumhaften Ausblick auf das Tyrrhenische Meer, die perfekten Rahmenbedingungen für einen unvergesslichen Urlaub. Genießen Sie im glamourösesten Resort in Kalabrien nicht nur den exklusiven Zugang zum Privatstrand, kristallklares Wasser sowie großzügige Gärten und mediterrane Pinienwälder, sondern auch mehrere Pools, Spa-Bereiche, drei Restaurants, Sportanlagen und ein umfangreiches Aktiv- und Erlebnis-Angebot. Der Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria ist der perfekte Ort, um die einzigartige Atmosphäre Süditaliens mit allen Sinnen zu erleben.Auch für Inselliebhaber_innen hat Falkensteiner das richtige Hotel im Programm. Das luxuriöseist ein Paradies inmitten eines wunderschönen grünen Parks, von Hügeln umrahmt. Das Resort punktet mit einem privaten weißen Sandstrand und befindet sich nur ca. 40 Autominuten vom internationalen Flughafen Cagliari entfernt. Neben den traumhaften Rahmenbedingungen, die die Natur vorgegeben hat, bietet Falkensteiner seinen Gästen ein abwechslungsreiches Freizeit- und Aktivprogramm, das garantiert keine Langeweile aufkommen lässt. Verschiedenste Wassersportaktivitäten wie Schnorcheln oder Stand-Up-Paddeling im Meer oder auch im Activity-Pool sorgen für jede Menge Spaß und Action. Abwechslungsreiche Themenabende, Workshops, Ausstellungen sowie kulinarische Highlights sorgen zusätzlich für unvergessliche Urlaubsmomente für die ganze Familie.Informationen:Jetzt bis zu -20% und Geld-zurück-Garantie sichern! Alle Infos zum aktuellen Angebot erhalten Sie unter falkensteiner.com/sunshine Die umfassenden Corona-Maßnahmen finden Sie laufend aktualisiert unter www.falkensteiner.com/corona

