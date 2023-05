Foto: © Sabes

Was ist das „Post-Covid-Syndrom“, welche Symptome kennzeichnen es und wie wird es am besten behandelt? Im Vortrag präsentieren absolute Fachleute die neuesten Erkenntnisse und Therapien auf diesem Gebiet: der bekannte Neurologe, wissenschaftlicher Berater der Abteilung Neurologie am Krankenhaus Sterzing, der geschäftsführende Direktor dieser Abteilung,, die ebenfalls in Sterzing tätige Neuropsychologin, und schließlich, Direktor des Dienstes für physische Rehabilitation am Krankenhaus Bozen. Auch zwei Betroffene kommen zu Wort und lassen das Publikum an ihrem langen Weg von der Erkrankung über die Therapie bis zur Genesung teilhaben.„Wieder zurück ins Leben – Reha bei Long Covid“: ammit Beginn um 20 Uhr in derin Brixen. Eine Simultanübersetzung ist vorgesehen, der Eintritt ist frei.Alle Infos sind auch unter www.gesundheit-suedtirol.it zu finden.