Wiedereröffnung beim Despar Hellweger in Welsberg – Taisten

Foto: © Francesco Giuliano

Geführt wird das Geschäft von Familie Hellweger – eine Familie, dessen Unternehmensgeschichte im Ort bis ins Jahr 1879 zurückreicht. Familie Hellweger gehört auch zu den Gründerfamilien von Despar in Südtirol. Eine Erfolgsgeschichte, die seit nunmehr über 60 Jahre anhält und mit der jüngsten Modernisierung auch fortgeführt wird.Das Geschäft befindet sich direkt neben der Kirche von Welsberg, am St. Margerethen Platz 4 und bietet auf über 300 Quadratmeter Verkaufsfläche eine reichhaltige Auswahl von rund 5.000 Artikel, darunter viele lokale Produkte, aber auch etliche Despar-Eigenmarken-Produkte mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.Die Kundinnen und Kunden können sich auf eine vergrößerte Frischwarenabteilung, für eine noch größere Auswahl an Brot, Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie Obst und Gemüse freuen.Service steht bei Despar Hellweger an erster Stelle. Insgesamt 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt das Lebensmittelgeschäft. Um den Kundinnen und Kunden ein noch besseres Einkaufserlebnis zu bieten, wurde die Bedientheke versetzt und modernisiert, um den Zugang zu erleichtern.Nachhaltigkeit ist ein wichtiger BestandteilDie technischen Anlagen wurden mit besonderem Fokus auf die Nachhaltigkeit erneuert. So wurden modernste Technologien mit geringer Umweltbelastung und niedrigem Energieverbrauch bevorzugt, wie z. B. für das moderne Kühlsystem und das Beleuchtungssystem mit verbrauchsarmen LEDs.“,Das Geschäft ist immer von Montag bis Samstag von 8.30 bis 12.00 Uhr geöffnet und am Sonntag von 9.00 bis 19.00 Uhr.STOL war on Tour und zeigt die besten Bilder.