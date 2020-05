Wiedereröffnung des Despar-Geschäfts in Algund unter neuer Führung!

Jung-Unternehmer Alber, welcher bereits ein Despar-Geschäft in Schenna betreibt, wagt mit dieser Eröffnung den nächsten Schritt, welcher ihm Dank seines hochmotivierten Teams, eines breiten Angebots und der starken Partnerschaft mit Despar sehr zuversichtlich stimmt.Trotz der großen Herausforderungen in dieser schwierigen Zeit, und unter Einhaltung der Vorschriften und engen Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden, ist es gelungen das Despar-Geschäft in Algund mit etwas Verzögerung nun zu eröffnen.

som