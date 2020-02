Wierer und Confidi: Ein starkes Team.

Die Partnerschaft ist weniger ein Produkt des Zufalls, als eine Zusammenführung ähnlicher Werte. Wierer ist die erfolgreichste Biathletin Italiens aller Zeiten. Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften 2019 wurde sie als erste Italienerin überhaupt Weltmeisterin im Biathlon. Zudem holte sie weitere WM-Medaillen und konnte den Gesamtweltcup 2018/19 für sich entscheiden. Ihre Teamfähigkeit und zugleich individuelle Stärke in der Loipe und am Schießstand zeichnen sie aus und sorgen dafür, dass sie sich konstant in der Weltspitze halten kann. Abgesehen von ihren Qualitäten als Sportlerin ist Wierer eine ungemein populäre Persönlichkeit. Obwohl sie – global gesehen - eher in einer Nischen-Sportart unterwegs ist, wird sie als Wintersport-Ikone wahrgenommen. Allein auf Facebook und Instagram folgen ihr weit über 700.000 Menschen weltweit. Wierer ist über Südtirol hinaus bekannt und doch stark lokal verwurzelt.Diese tiefe Verwurzelung trifft ebenso wie Werte wie Disziplin, Leistungsbereitschaft und Präzision auf die Garantiegenossenschaft Confidi zu. Confidi hilft kleinen und mittleren Unternehmen in Südtirol seit vielen Jahren dabei, richtig durchzustarten. Das heißt: Betriebe können dank einer Confidi-Garantie einfacher an Kredite kommen bzw. Kredite zu besseren Bedingungen erhalten. Dadurch trägt die Garantiegenossenschaft aktiv dazu bei, dass sich Südtirols Unternehmen gut und vor allem auf finanziell gesunden Beinen entwickeln können. Die Leistungen von Confidi nehmen Unternehmen aller Branchen in Anspruch - von A wie Automotive bis Z wie Zahnmedizin.Confidi und Wierer: Das ist ein Team von Vorreitern – Confidi bei Kreditgarantien, Wierer im Biathlonsport. Sichtbar wird diese Partnerschaft der beiden Top-Akteure in den nächsten Wochen und Monaten vor allem inform einer breit angelegten Werbekampagne in Print- und Onlinemedien sowie durch gemeinsame Aktivitäten in den sozialen Netzwerken und vor Ort bei gemeinsamen Events.

