Willkommen im Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria

Foto: © Falkensteiner Hotels & Residences

Verbringen Sie den Urlaub an einem noch weitgehend unberührten Ort, umgeben von mediterraner Natur, schattigen Pinienwäldern und einem wunderschönen Strand mit Blick auf die Äolischen Inseln. Der Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria ist das perfekte Ziel für einen Familienurlaub voller Abenteuer, Spaß, kulinarischer Genüsse und einem abwechslungsreichen Aktivprogramm für Kinder und Erwachsene. Freuen Sie sich auf wunderschöne Momente, die Ihnen noch lange ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden.Im Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria werden Wünsche wahr! Genießen Sie die All-inclusive-Verpflegung und lassen Sie den Alltag beim Blick auf das glitzernde Meer hinter sich. Tauchen Sie ein in den 4.000 Quadratmeter großen Familienpool mit Spraypark oder entspannen Sie am 1.000 Quadratmeter großen Pool nur für Erwachsene. Der weitläufige Privatstrand mit Liegen und Schirmen ist durch einen kühlen Pinienwald zugänglich und bietet pure Erholung.Die malerischen Städte Tropea und Pizzo Calabro sowie die atemberaubende Costa degli Dei sind nur einen Katzensprung entfernt. Diese zauberhaften Orte zu entdecken und sich von der Schönheit der Region verzaubern zu lassen, ist ein Muss.Der Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria bietet alles, was für einen perfekten Familienurlaub nötig ist. Auf einem riesigen Gelände von 124.000 Quadratmetern erstreckt sich ein wahres Paradies für Familien. Kinder von 0-13 Jahren übernachten kostenlos und können sich auf zahlreiche Abenteuer und Aktivitäten freuen. Die All-inclusive-Verpflegung umfasst Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks während des Tages, sodass für das leibliche Wohl gesorgt ist.Für alle, die sich nach Entspannung sehnen, bietet der 500 Quadratmeter große Acquapura SPA mit Anwendungsräumen und Fitnessbereich wohltuende Wellness-Treatments und Rituale mit mediterranem Flair.Das Resort ist nicht nur ein Ort der Erholung, sondern auch ein Ausgangspunkt für zahlreiche Entdeckungen. Besuchen Sie Tropea, Pizzo und die Costa degli Dei, erkunden Sie Capo Vaticano oder unternehmen Sie einen Ausflug zur beeindruckenden Vulkaninsel Stromboli. Viele Direktflüge nach Lamezia Terme, das nur 14 Kilometer entfernt liegt, machen die Anreise besonders bequem.Abschalten und den Alltag hinter sich lassen! Damit Sie Ihren Urlaub so richtig genießen können, schenken wir Ihnen jetzt bis zu 15 % auf Nächtigungen. Ab 3 Nächten | Buchbar bis 28.06.2024*