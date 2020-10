Willkommen im Falkensteiner Hotel & Spa Sonnenparadies: Genießen Sie unser Aktivhotel in Südtirol

Das Acquapura SPA bietet alles, was Sie sich von entspanntem Wellness erwarten. Wer vom Mountainbiken, Wandern, Laufen oder Fitnesstraining müde ist, kann sich hier so richtig aktiv erholen und unsere tollen Behandlungen genießen.Als Vitalpina Hotel verfolgen wir eine besondere Philosophie für das ganzheitliche Wohlbefinden unserer Gäste aufbauend auf Ernährung, Wohlbefinden und Aktivität.Unser Küchenchef stellt in unserer Vitalküche die Menüs zusammen und legt vor allem Wert auf frische Zutaten aus der Region Südtirol, heimische Produkte von unserem Metzger und verfeinert die kulinarischen Delikatessen mit frischen Kräutern aus unserem Kräutergarten. Ein wahrer Genuss für alle Feinschmecker.Tauchen Sie ein in die Entspannungs- und Wasserwelten des Falkensteiner Hotel & Spa Sonnenparadies und lassen Sie sich verwöhnen. Schalten Sie ab und lassen Sie den Alltag einfach mal Alltag sein. Mit unserem Wellnessangebot ab 2 Nächten nehmen Sie eine kurze Auszeit und tanken neue Kraft. Wer länger als zwei Nächte bleibt, wird nicht nur mit noch mehr Erholung, sondern auch einem Rabatt von 15% auf den Nächtigungspreis belohnt. Die für den Aufenthalt zur Verfügung gestellte Badetasche, nehmen Sie bei der Abreise einfach mit – und somit ein kleines Stückchen Wellness für Zuhause.¾ Pension: Frühstück, Nachmittagssnack, abendliches Wahlmenü30 Behandlungsminuten im Acquapura SPA inklusive15% Rabatt auf den gesamten Aufenthalt bei Buchung ab 3 Nächten 2 Nächte ab 207€ pro PersonAlle Infos unter: falkensteiner.com/sonnenparadies oder unter 0472 694153 Unentschlossene können sich auch gerne unter falkensteiner.com/suedtirol von unseren anderen Hotels inspirieren lassen.

