Willkommen zurück, Winterspaß!

Dazu gibt es auch eine tolle Neuheit in Sachen Skipässe: „“ heißt das flexible Abo für jedermann, mit mindestens 8 und maximal 40 vorausgekauften Skitagen, die nach Belieben und im gesamten Dolomitengebiet während der Wintersaison genossen werden können. Eventuelle Resttage zu Saisonschluss können auch in der kommenden Skisaison genossen werden.Wiederum mit an Bord ist auch die beliebte Skipass-Variante „“. Familien bestehend aus mindestens drei Mitgliedern können ihre My Dolomiti Cards mit mindestens 10 bis maximal 20 Skitagen pro Person aufladen, wobei die Skitage von den teilnehmenden Familienmitgliedern nach Belieben und unabhängig voneinander genossen werden können. Die verfügbaren Skitage werden jeweils beim Erstzutritt eines jeden Skipasses vom Gesamtguthaben abgezogen. Über Web/App und an den Drehkreuzen scheint das Restguthaben auf. Eine spätere Wiederaufladung ist möglich und das Restguthaben ist natürlich auch in der folgenden Wintersaison nutzbar.Die Familienlösung „“ ist vom 12.-24. November 2021 im Vorverkauf um 40% günstiger zu haben, wobei alle Familienmitglieder, deren Skipässe miteinander gekoppelt sind, gemeinsam in der Skipass-Verkaufsstelle vorstellig werden müssen. Auf der Internetseite dolomitisuperski.com ist die Liste der offenen Skipass-Verkaufsstellen in den einzelnen Skigebieten von Dolomiti Superski einsehbar.Auch in diesem Jahr wird der Skispaß noch zusätzlich belohnt: wer sich kostenlos auf My Dolomiti anmeldet und mit der App von Dolomiti Superski beim Skifahren Badges freischaltet, erreicht eine der drei Leistungsklassen „Rookie“, „Expert“ oder „Legend“. Diese berechtigen zur Teilnahme am Gewinnspiel, bei dem am Saisonende wertvolle Preise verlost werden.Gemäß den staatlichen Verordnungen zum Schutz unserer Gäste ist die Liftbenutzung nur mit gültigem Greenpass erlaubt, im gesamten Liftbereich herrscht Maskenpflicht und das Fassungsvermögen der Liftfahrzeuge ist auf 80% beschränkt.Weitere Infos zum Skispaß 2021-22 in den Dolomiten unter dolomitisuperski.com

cs