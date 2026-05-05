Das Besondere an diesem einzigartigen Laufevent: Es gibt keine klassische Ziellinie. Stattdessen nimmt ein sogenanntes „Catcher Car“ zeitversetzt die Verfolgung auf. Sobald es einen Teilnehmer einholt, ist dessen Lauf beendet. Dadurch entsteht ein dynamisches Rennen, bei dem nicht die Geschwindigkeit allein zählt, sondern vor allem die individuell erreichte Distanz.<BR \/><BR \/>Die Strecke in Welsberg führt durch die landschaftlich reizvolle Umgebung des Pustertals und bietet sowohl ambitionierten Sportlern als auch Hobbyläufern ideale Bedingungen. Teilnehmen können alle – egal ob Einsteiger, Profi oder Rollstuhlfahrer. Der Gedanke der Inklusion steht dabei ebenso im Mittelpunkt wie der sportliche Ehrgeiz.<BR \/><BR \/>Im Vordergrund steht jedoch der gute Zweck: 100 Prozent der Startgelder und Spenden fließen direkt in die Rückenmarksforschung, mit dem Ziel, Heilmethoden für Querschnittslähmung zu finden. Weltweit nehmen jedes Jahr hunderttausende Menschen teil und setzen gemeinsam ein starkes Zeichen der Solidarität.<BR \/><BR \/>Auch 2026 wird in Welsberg wieder mit einer großen Beteiligung gerechnet. Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren als fixer Termin im Südtiroler Eventkalender etabliert und verbindet Sport, Gemeinschaft und Engagement auf besondere Weise.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirol.info\/de\/de\/erlebnisse-und-events\/events-suedtirol\/pdp-event.CFE0858D904B409295F91691F1F2D296.wings-for-life-world-run--in-welsberg.welsberg" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr Infos dazu gibt es hier.<\/a>