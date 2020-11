Winterdienst - Gut gerüstet durch die Schneesaison mit dem Radlader von Kramer

[email protected]

Nicht nur für Gemeinden lohnt sich die Investition in den Alleskönner, sondern auch für private Unternehmen oder Hotels. Bei einem Ankauf können Steuervorteile von bis zu 75 Prozent (noch bis 31.12.2020) genutzt werden. Eine gute Alternative ist auch die Miete. Die Experten bei Niederstätter beraten zu den verschiedenen Möglichkeiten und bieten eine breite Produktpalette von Maschinen und Anbaugeräten sowohl im Verkauf als auch zur Miete sowie einen optimalen Service.Viele Gemeinden haben sich für die harte Arbeit des Winterdienstes bereits für einen Kramer entschieden. Viele Gemeindebauhöfe zählen nicht nur eine sondern sogar mehrere Maschinen von Kramer inklusive Anbaugeräte zu ihrem Maschinenpark, um schnell einen einwandfreien und effizienten Räumdienst zu gewährleisten. Die schnellstmögliche Räumung von Straßen und Parkplätzen ist für die Sicherheit der Bewohner von größter Wichtigkeit. Die Beseitigung von Schneemassen muss auch auf privaten Grundstücken berücksichtigt werden, um die Funktionstüchtigkeit der Flächen nicht einzuschränken und Mitarbeiter und Besucher nicht unnötig zu gefährden.All diese Aufgaben kann ein Kramer mit Leichtigkeit bewältigen. Die Maschinen von Kramer sind kraftvoll und resistent und für dauerhafte Einsätze konzipiert. Durch besondere Wendigkeit, Schnelligkeit und Flexibilität können die Maschinen für alle Flächen, ob groß, klein oder verwinkelt eingesetzt werden. Die verschiedenartigen Anbaugeräte garantieren vielfältige Einsätze der Maschinen. Möglich sind zum Beispiel Schneeschild, Streugerät oder Schneefräse. Der starre Rahmen und die Allradlenkung verleihen Stabilität und ermöglichen ein sehr sicheres Arbeiten, auch auf glatten Straßen. Die zusätzliche Anwendung von Schneeketten ist natürlich jederzeit möglich.Weitere Vorteile für den Einsatz im Winterdienst bieten die Ausstattung für die Kramer der 8er-Serie, wie z.B. das stufenlose Ecospeed-Schnellganggetriebe mit einer Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h. Dieses verleiht dem Radlader sowohl eine optimale Zugkraft, als auch einen geringeren Verbrauch von Treibstoff. Zusätzlich verfügt die 8er-Serie über ein großes Kabinenvolumen, mit optimalen Platzverhältnissen und bestem Komfort, besonders wichtig bei täglichem und langandauerndem Einsatz. Optional tragen Sitzheizung, Klimaanlage oder die Zusatzheizung inkl. Motorvorwärmung zu angenehmen Arbeiten im Winter bei. Mittels der großflächigen Verglasung wird eine hervorragende Rundumsicht gewährleistet. Für zusätzliche Sicherheit dient auch der beidseitige Ein- und Ausstieg, damit man zur verkehrsabgewandten Seite aus- beziehungsweise einsteigen kann. Alle Kramer Radlader erfüllen die Anforderungen des Staates für Förderungen laut „Industrie 4.0“. Wer jetzt in einen Kramer investiert, kann also Förderungen von bis zu 75 Prozent beanspruchen.Um je nach Schneefall auch nachts und an Feiertagen mit der Maschine einsatzbereit zu sein, ist eine gute und termingerechte Wartung unumgänglich. Das Niederstätter Service-Team kümmert sich um alle Belange rund um die Arbeitsmaschine. Die Wartung wird nicht nur vorschriftsgemäß durchgeführt, es ist sogar ein Erinnerungsservice bei Ablauf der vorgesehenen Zeit bis zur nächsten Wartung buchbar. Die Serviceabteilung von Niederstätter ist mit dem Servicezentrum in Bozen und den zahlreichen mobilen Werkstätten in ganz Südtirol optimal aufgestellt und macht innerhalb kürzester Zeit ihre Maschine wieder einsatzbereit. Der Hersteller Kramer garantiert die schnelle und langfristige Verfügbarkeit der Ersatzteile. Die Service-Experten von Niederstätter werden sowohl regelmäßig beim Hersteller als auch bei anderweitigen Fortbildungen geschult und sind damit immer auf dem neusten Stand der Technik.Maschinen im Verkauf hier Maschinen zur Miete hier Leonhard KoflerT +39 335 395 300

