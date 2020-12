Winteropening Special mit bis zu -15% im 4-Sterne „Adults Only“ Falkensteiner Hotel & Spa Antholz!

Neu gestaltetes Adults Only Hotel

Adventszauber mit Glühwein am hoteleigenen Lagerfeuer

Tipps für Winter- & Schneeschuhwanderungen rund um den hotelnahen Antholzersee inkl. Verleih von Schneeschuhen

Ausgangspunkt für Skitouren inkl. Tourenberatung im Hotel und vergünstigten Konditionen für das Ausleihen vom Equipment

Nur 5 Minuten entfernt vom Biathlon- und Langlaufzentrum in Antholz

Entspannung pur in unserer über 1.000 m² großen Wellness- und Wasserwelt und -20% auf alle Spa-Behandlungen (bei Direktbuchung)

Homeoffice Deluxe für alle Arbeitenden: kostenloses extra Zimmer als Arbeitsplätz während der Bürozeiten, die restliche Zeit von unserem Verwöhnprogramm profitieren

Übernachtung in der gewählten Zimmerkategorie mit ¾ Verwöhnpension: Frühstücksbuffet, Nachmittagssnack und abendliches Wahlmenü mit kulinarischen Highlights

Abends: wählen Sie aus unserem „Antholz-Menü“ mit lokalen Spezialitäten oder dem täglich wechselnden Degustationsmenü

Kostenloses W-Lan

Endlich beginnt der Winter und wir dürfen Sie wieder willkommen heißen: mit abenteuerlichen Erlebnissen, einer Genussreise bei unseren Degustationsmenüs, weihnachtlichem Zauber bei einem Glühwein am Lagerfeuer und Entspannung pur in unserem Acquapura Spa.Aufwachen mit Panoramablick. Verschneite Wälder, Berge, Weite. Sonst nichts. Urlaub, der erdet. Wesentliches rückt in den Fokus, Nebensächliches ist ganz weit weg. Eingebettet in die ursprünglich-betörende Naturlandschaft des Antholzer Tals, erwartet Sie unser neu gestaltetes Falkensteiner Hotel & Spa Antholz. Mit neuen Zimmern und Suiten, zeitlos-behagliche Räume zum Wohlfühlen in Südtirol. Mit neuem Restaurantbereich für mehr Geselligkeit in genussvollem Ambiente.Ein winterliches Willkommen zurück voller Genussmomente im Antholzertal mit unserem Dezemberspezialangebot mit 15% Rabatt. Hier die Highlights unseres Angebots (bitte verlinken