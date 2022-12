Gewinnspiel: Wo macht Rodeln am meisten Spaß?

Die Fahrt über die weiße Winterlandschaft mit dem Schneegestöber im Gesicht löst ein wahres Glücksgefühl aus. Rodeln liegt wieder voll im Trend und Südtirol gilt als Paradies für die Freunde der schnellen Kufen. Es geht um Familie und Freunde, um das gemeinsame Erleben unserer herrlichen Natur. Doch wo macht Rodeln am meisten Spaß? Bis zum 10. Jänner haben alle Rodelfreunde die Gelegenheit, auf suedtirol.live und über die Dolomiten / Zett-App für ihre „coolste Rodelbahn“ abzustimmen. Mitmachen lohnt sich in jedem Fall. Unter allen Teilnehmer:innen werden 5 Tageskarten in einem der teilnehmenden Skigebiete verlost und der/die glückliche Hauptgewinner:in darf sich über eine Bachmann-Rodel mit einem neu entwickelten Bremssystem freuen.Und so einfach geht’s: Auf unserer Gewinnspielseite suedtirol.live und in der Dolomiten / Zett-App findest du die zur Wahl stehenden Rodelbahnen – auf „Abstimmen“ klicken, anmelden und schon bekommt dein Favorit deine Stimme! Um die Gewinnchancen zu erhöhen, kannst du während der gesamten Gewinnspiel-Laufzeit bis zum 10. Jänner gleich täglich deine Lieblingsbahn wählen. Mehr Votes heißt mehr Gewinnchancen und mit etwas Glück rückt dein Preis in greifbare Nähe. Die Verlosung der Gewinner findet am 14. Jänner statt.Sicherheit steht beim Rodeln an oberster Stelle. Der Hauptpreis kommt daher nicht von ungefähr. Die Bachmann Rodel wurde vor kurzem bei der diesjährigen ISPO, der weltgrößten Sportfachmesse in München, mit dem begehrten ISPO Award für Innovation und mehr Sicherheit beim Rodeln ausgezeichnet.„Die Bremshebel ermöglichen eine bessere Kontrolle der Geschwindigkeit und erleichtern das Lenken und Bremsen. Auch bei Unebenheiten und eisigem Untergrund sorgen sie für mehr Sicherheit und weniger Unfällen auf den Rodelpisten“, so Bachmann-Inhaber Michael Graf.Eine flotte Rodel macht sich natürlich auch als tolles Geschenk unter dem Weihnachtsbaum und zaubert garantiert jedem ein Lächeln ins Gesicht.So können alle Modelle – mit oder ohne Bremssystem - direkt auf der Bachmann-Website bestellt werden. Damit ist jetzt schon ein unvergessliches Rodelabenteuer für die ganze Familie gesichert.Alle Details und die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel findest du auf suedtirol.live Liste der teilnehmenden Rodelbahnen: Bergbahnen Ladurns, Drei Zinnen AG, Neue Rosskopf GmbH, Prantneralm, Rittner Horn Bergbahnen AG, Speikboden AG-SpA, Geisleralm.