Winto.klong 2021 – Digital Edition

Das für den 06.02.2021 geplante Live-Event in Toblach kann dieses Jahr Corona-bedingt leider nicht stattfinden. Für die Digital Edition 2021 wurde deshalb je ein Song der Finalisten in Toblach aufgenommen und für ein ONLINE VOTING vom 11.-14.02.2021 AUF YOUTUBE gestellt.Diese sechs Finalisten wurden unter allen Bewerbern aus dem Gebiet der Europaregion ausgewählt:- Gota Music (Gadertal)- Evi Mair (Pustertal)- ZeitLous (Vinschgau)- Flouraschworz (Vinschgau)- Chiara Veronese (Bozen)- Christian Lunger (Nordtirol)Das Voting auf Youtube findet vom 11.-14.02.2021 statt und erfolgt ganz einfach durch einen „Gefällt-mir“-Klick.Die Gewinner werden am Montag, den 15.02. verkündet.Den LiedermacherInnen winken diese großartigen Preise:1. Dreh eines professionellen Musik-Videos2. Ein Tag im Aufnahmestudio3. Ein Band-FotoshootingWir bedanken uns herzlich bei unseren beiden Event-Sponsoren, der Raiffeisenkasse Toblach und der Sennerei Drei Zinnen Toblach.

