Wirklich unabhängiger Ökostrom

In einem ersten Schritt sollten die Kosten und Erlöse der eigenen Photovoltaikanlage bewertet werden. Durch eine effiziente Auslegung kann die Amortisationsdauer der Investition deutlich verkürzt werden. Die Auslegung basiert dabei vor allem auf die Analyse des individuellen Stromverbrauchs, welcher uns als Stromanbieter zur Verfügung steht. Zusätzlich dazu müssen die standortspezifischen Besonderheiten, wie etwa der Neigungswinkel und die Ausrichtung der Dachfläche mitberücksichtigt werden. Durch diese Analyse können die Kosten und Erlöse optimiert werden.Hinzu kommen noch steuerliche Erleichterungen in Höhe von 50 % welche vor allem die privaten Investitionen beim Aufbau eines eigenen Energiesystems für zuhause wirtschaftlich attraktiv machen.Immer häufiger werden Photovoltaikanlagen auf einen möglichst hohen Autarkiegrad, das heißt auf eine Minimierung des Bezugs aus dem öffentlichen Stromnetz ausgelegt. Ein solches Energiesystem garantiert eine hohe Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen und ist deshalb maximal krisensicher.Durch die zusätzliche Erweiterung einer Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher kann bis zu 80% des jährlichen Stromverbrauchs mit Eigenstrom, also der durch die eigene Photovoltaikanlage produzierte und direkt verbrauchte Strom abgedeckt werden.Neben der Analyse der Kosten und Erlöse der eigenen Photovoltaikanlage bietet Limeon den Stromverbrauchern auch die Belieferung von Ökostrom zu vorteilhaften Konditionen an.