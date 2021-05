Wirtschaftsfestival Trient 2021: Eröffnung mit Nobelpreisträger Michael Kremer

Der US-amerikanische Ökonom ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Harvard University und wurde 2019 mit dem Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. In seinem Hauptvortrag im Rahmen des Wirtschaftsfestivals von Trient befasst er sich mit Mechanismen, die Anreize für die Produktion und die globale Verteilung von Impfstoffen schaffen können.Das renommierte Festival findet vom 3. bis 6. Juni 2021 in der Hauptstadt des Trentino statt und ist wie jedes Jahr Treffpunkt von Ökonomen und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. In diesem Jahr werden sie zusammen mit Vertretern nationaler und lokaler Institutionen über ein noch nie dagewesenes Szenario diskutieren, nämlich über die neuen Interaktionen zwischen öffentlichen Verwaltungen und demokratischen Institutionen, zwischen Technostruktur und Politik, zwischen Gesellschaft und Staat.Bei der Suche nach einem Weg aus dem COVID-Notstand werfen sich für eine Gesellschaft viele Fragen auf. Manche aber sind besonders brennend: Welchen Staat werden wir nach dem Ende der Pandemie vorfinden? Welche Kompetenzen werden beim Staat bleiben, die in der Vergangenheit dem Eigenermessen eines jeden Einzelnen überlassen waren? Und wo sollte der öffentliche Sektor heute für seine Bürger eingreifen, wo hingegen sollte er sich darauf beschränken, lediglich zu regulieren?Erfahren Sie mehr über das Programm und die Referenten unter https://www.festivaleconomia.it/it

