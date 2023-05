Foto: © Nicola Eccher

Foto: © Domenico Salmaso

Foto: © Marco Simonini

Der Start des Festivals ist fulminant: Mit überdürfte der erste Tag nicht zur Enttäuschung werden. Am Vormittag finden verschiedene Vorträge und Podiumsdiskussionen statt; während dazwischen auch verschiedene spielerische Aktivitäten geplant sind - so etwa Monopoly auf der Piazza Fiera oder die Word Challenge, ein Debattierwettbewerb rund um bürgerliche und soziale Themen.In der Ausgabe zum Schwerpunkt „Zukunft“ wird, designierte Vorsitzende der Demokratischen Partei, im Teatro Sociale in der Veranstaltung „Unsere Vorstellung von Wirtschaft“ um 10:45 Uhr einen Dialog über aktuelle Themen führen, „um die Leitlinien des Wandels und die Herausforderungen der neuen Welt zu analysieren“.Um 12.00 Uhr wird der EU-Kommissar für Wirtschaft und Währungim Depero-Saal des Provinzgebäudes einen Dialog über Wirtschaftspolitik mit dem Titel „Europas Weg zu nachhaltigem Wachstum“ leiten.In Anbetracht der aktuellen Weltlage ist die Debatte mithervorzuheben. Der Leiter des britischen Geheimdienstes von 2014 bis 2020 wird bei einer Veranstaltung mit dem Titel „Pandemie, Krieg, Energie- und Klimakrise, Cyber-Bedrohung: verändert sich die Welt?“ um 14 Uhr im Amtsgebäude der Autonomen Region Trentino - Südtirol über Geopolitik sprechen.Als erster in Trient auftretender Regierungsvertreter wird Verteidigungsministerum 15 Uhr im Teatro Sociale zum Thema „Das Europa der Verteidigung“ sprechen. Zuvor wird die Luftwaffe dem Wirtschaftsfestival mit einem Überflug zweier AMX-Flugzeuge des 51* „Stormo di Istrana“, der in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen feiert, in den Lüften über der Provinz Trient ihren Tribut zollen.Zwei der sechs Nobelpreisträger, die am Festival teilnehmen, werden am Donnerstag sprechen., Wirtschaftsnobelpreisträger 2013, wird um 15.30 Uhr im Kessler-Saal der Fakultät für Soziologie darüber berichten, wie Emotionen und Ängste Investitionen beeinflussen, während, Friedensnobelpreisträgerin 2011, um 16.30 Uhr in der Sala di Rappresentanza des Geremie-Palasts zum geopolitischen Thema „Afrikas Grenzen“ Stellung beziehen wird.Auch zahlreiche Protagonisten der Realwirtschaft werden am ersten Tag des Festivals zu Wort kommen:, Präsident von Enel, wird um 11 Uhr im Amtsgebäude der Region über „Corporate Governance in Italien und der Welt“ sprechen;, Executive Vice President und CEO Pirelli & C. Spa, wird um 12:15 Uhr im Marangonerie-Saal über die Rolle Europas zwischen den Vereinigten Staaten und China sprechen; und, Präsidentin und Geschäftsführerin der Marcegaglia-Gruppe, wird um 14:30 Uhr in im Depero-Saal das Panel „Staatliche US-Beihilfen für Unternehmen und die Reaktion Europas“ eröffnen.Die Eröffnungszeremonie beginnt um 18 Uhr im Teatro Sociale in der Via Paolo Oss Mazzurana. An der Podiumdiskussion nehmen die Journalistinundals emeritierter Präsident des Päpstlichen Kulturrates teil, welcher in das Thema „Die Zukunft: jenseits von Illusion und Enttäuschung“ einführen wird.Gäste der Eröffnungsfeier sind, Rektor der Universität Trient;, Präsident der Autonomen Provinz Trient;, Bürgermeister von Trient;, Präsident des Verlagsgruppe „24 ORE“;, Geschäftsführerin der Verlagsgruppe „24 ORE“;, Direktor von „Il Sole 24 Ore, Radio 24“;, Generaldirektor von „Il Sole 24 ORE“; und, Präsident von Tinexta.Das Programm des viertägigen Festivals ist auf der Website festivaleconomia.it abrufbar, wo alle Veranstaltungen und Redner veröffentlicht sind. Unter diesem Link finden sich auch Informationen über die Möglichkeiten zur Anreise und zum Aufenthalt in Trient während der Festivaltage.Akkreditierungen für Journalisten, Fotografen und Videofilmer sind über das Formular https://www.festivaleconomia.it/de/stampa/accredito-stampa erhältlich.