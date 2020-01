Wissen erleben! Fachschule Tisens

Über offene, fächerübergreifende, praxis- und schülerorientierte Lernformen bietet die Fachschule eine zeitgemäße Ausbildung in den allgemeinbildenden und praxisbezogenen Fächern.





Warum wähle ich die Fachschule Tisens?



Was bietet mir die Fachschule Tisens?

Tag der offenen Tür: Samstag, 1. Februar 2020, 14−18 Uhr.

• berufsbezogene Ausbildung• verschiedene Fachrichtungen ab der 2. Klasse: Agrotourismus, Ernährungswirtschaft und Hauswirtschaft• Schwerpunkt Praxis: Küchenführung, Service, Housekeeping, Raumgestaltung, Garten, Textilverarbeitung und Wäschepflege• Möglichkeit im Anschluss die staatliche Matura abzulegen• Vielfältige Zukunftsperspektiven: Spezialisierte Fachkraft für Agrotourismus, Gouvernante, Einrichtungsberater und Berechtigung zur Führung gastgewerblicher Betriebe• Gute Vorbereitung für den Berufseinstieg durch drei– bis vierwöchige Praktika in Altersheimen, Hotels, Einrichtungshäusern und Catering-Betrieben• Kreatives Umsetzen von Ideen, Organisation von Events, selber TUN• Sprachreisen und Schüleraustausch• Individuelles Lernen in Kleingruppen• Heim direkt bei der Schule, mit Lernbegleitung und Leben in GemeinschaftDie Fahrschüler nutzen den Citybus Lana-TisensNals-Vilpian, der im Stundentakt verkehrt.Tel. 0473/920962

