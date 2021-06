Wohltuende Auszeit gewinnen

Sie wollen eine Auszeit, in der Sie auch Ihrem Körper etwas Gutes tun können? Dann sind Sie hier genau richtig. Es gibt am Sonntag beim „Zett“-Glückstelefon nämlich eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Basenfasten-Menü und -Frühstück im „Park Hotel Reserve Marlena“ in Marling zu gewinnen.Das „Park Hotel Reserve Marlena“ ist nicht nur eine ganz besondere Urlaubsinsel im Herzen von Weinbergen und Apfelwiesen, sondern auch Südtirols einziges, zertifiziertes Basenfasten-Hotel nach der „Wacker-Methode“.Dabei können die Gäste ihre Basenfasten-Auszeit mit herrlichem Wellness-Genuss, entspannten Stunden im eindrucksvollen Gartenpark, einer gemütlichen Tennispartie über den Dächern von Meran oder einer Runde Golf im nahegelegenen Golfclub „Gutshof Brandis“ in Lana kombinieren.Eine Basenfasten-Kur aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, ein schöner Nebeneffekt der Kur ist die Gewichtsabnahme. Linderungen können u.a. bei Rheuma, Gicht, Migräne, Allergien, diversen Hautkrankheiten und Diabetes erzielt werden. Körper und Geist werden wieder in Balance gebracht. Auch die Haut wird in vielen Fällen reiner, straffer, das Bindegewebe gestärkt und die Augen klarer.

