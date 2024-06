Suchst du eine Neubauwohnung in Bozen? KlimaHaus A Nature in der Parkstraße Bozen

Foto: © TECNOSERVICE SRL

Genießen Sie die strahlende Sonne, die in Ihre Räume fließt und nicht nur ein natürliches Licht bietet, sondern auch eine unübertroffene Wärme und Behaglichkeit. Die Wohnungen selbst zeichnen sich durch ihren klaren Stil und ihre hochwertigen Materialien aus. Der Baustandard KlimaHaus A Nature gewährleistet eine nachhaltige Bauweise und einen extrem niedrigen Energieverbrauch – ein bedeutender Beitrag zum Umweltschutz und eine erhebliche Reduzierung Ihrer Energiekosten.Die 3-Zimmer Wohnungen bieten ausreichend Platz für Ihre persönlichen und arbeitsbezogenen Bedürfnisse, während die 2-Zimmer Wohnungen ideal für diejenigen sind, die ein gemütlicheres und intimeres Ambiente vorziehen.Erkunden Sie diese neue Wohnanlage und entdecken Sie unzählige Möglichkeiten, Ihren eigenen Raum zu gestalten und zu personalisieren.Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihr neues Zuhause in dieser neuen Wohnanlage in der Parkstraße zu sichern. Wir freuen uns darauf, Sie durch den Kaufprozess zu begleiten und Sie in Ihre neue Lebensrealität zu führen.Herzlich willkommen in Ihrem zukünftigen Zuhause an der Parkstraße. Sie werden es lieben!Interesse? Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen+39 389 853 8003