WONKA - Ein absoluter Wohlfühlfilm für die ganze Familie Ab 14. Dezember in den Cineplexx-Kinos Bozen und Algo

Willy Wonka hat schon, seit er ein kleines Kind ist, den Traum ein Schokoladengeschäft zu eröffnen und seinen Kund:innen mit seinem Produkt eine Freude zu bereiten. Doch sein Start ins Geschäftsleben gestaltet sich schwieriger als gedacht, denn in der Stadt, in der er sein Geschäft eröffnen möchte, gibt es bereits drei Schokoladengeschäfte, die von drei mächtigen Geschäftsmännern geleitet werden, die die Polizei gut im Griff haben.Als wäre das noch nicht genug, tappt der junge Mann in die Falle eines Betrüger-Duos, das ihn fortan zur Arbeit in ihrer Wäscherei zwingt und nur nachts zum Schlafen aus dem Keller herauslässt. Doch dank seines unzerbrechlichen Willens, seiner Erfindungskraft und seinen Verbündeten gelingt es ihm, seinen Traum eines Schokoladengeschäfts Schritt für Schritt zu realisieren.Dem Schauspieler gelingt es gleichermaßen, Willy Wonka seinen eigenen Charme zu verleihen und trotzdem dem Charisma von Johnny Depps Darstellung gerecht zu werden. Die Hauptfigur in einem anderen Licht und erzeugt eine ganz andere Atmosphäre als die beiden bisherigen Verfilmungen der Literaturvorlage von Roald Dahl.Der Film ist etwas für Träumer:innen und gibt einem die Hoffnung, an seine Lebensträume zu glauben und entlässt einen bestärkt und lebensbejahend zurück. Das Musical bereitet einen riesigen Spaß, bei dem man gar nicht will, dass er endet.