WorldSkills Italy: Junge Talente im Wettkampf

Foto: © Brandnamic

Es ist wieder soweit - die Landesmeisterschaft der Berufe steht vor der Tür und verspricht drei Tage voller Aufregung, Talent und handwerklichem Geschick! Mit 25 verschiedenen Wettbewerbsberufen und 7 beeindruckenden Schauberufen, die auf einer riesigen Fläche von 12.000 m² stattfinden, wird dieses Event zur größten lebenden Werkstatt Italiens. Doch das ist noch längst nicht alles, denn wir erwarten stolze 20.000 Besucher, die diesen Wettbewerb zu einem unvergesslichen Erlebnis machen werden.Die Landesmeisterschaft der Berufe, die vom 28. bis 30. September 2023 in Bozen stattfindet, hat ein ehrgeiziges Ziel: Die Förderung der Fähigkeiten und Talente der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hier haben junge Menschen die Chance, ihre handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und sich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wird die Qualität der beruflichen Bildung auf ein höheres Niveau gehoben.Für Jugendliche und Eltern ist diese Veranstaltung eine ideale Gelegenheit, um einen Blick hinter die Kulissen der verschiedenen Handwerksberufe zu werfen. Hier können sie hautnah miterleben, wie vielfältig und spannend diese Berufe sind. Es bietet sich die Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen und vielleicht sogar die eigene berufliche Zukunft in einem dieser Berufe zu sehen.Die Landesmeisterschaft ist aber nicht nur ein lokales Event. Die Gewinnerinnen und Gewinner haben die einzigartige Chance, sich für die europaweiten und internationalen WorldSkills-Wettbewerbe zu qualifizieren. Dies ist eine bedeutende Möglichkeit, sich auf globaler Ebene mit anderen talentierten Fachkräften zu messen und das eigene Können unter Beweis zu stellen. Diejenigen, die es bis dorthin schaffen, werden zu Botschaftern ihres Handwerks und repräsentieren stolz Südtirol auf der internationalen Bühne.Den Abschluss des nationalen Berufswettbewerbs bildet die Siegesfeier am Samstag, den 30. September 2023, um 18 Uhr im H1 Eventspace in der Messe Bozen. Sie wird neben den Berufswettbewerben ein Höhepunkt des Events sein und die beeindruckenden Leistungen der Teilnehmer/innen gebührend würdigen.Weitere Informationen und Details zu den Wettbewerben sind auf der Website unter www.worldskills.it zu finden.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.