Würth Flagship Store in Bozen: 2 Geschäfte in einem

Die Eröffnung ist Teil der Strategie von Würth Italien, Handwerkern und Profis aus allen Branchen durch den Ausbau des Niederlassungs-Netzwerkes und der Entwicklung neuer Verkaufsformate einen immer umfassenderen Service bieten zu können.Die neue Verkaufsstelle erstreckt sich auf 2300 Quadratmeter – wovon 1200 Quadratmeter für den Handel genutzt werden – und wurde designtechnisch für eine bessere Customer Experience sowohl für Privat- als auch Profi-Kunden konzipiert: Eine große, kreisförmige Theke mit mehreren Arbeitsplätzen empfängt die KundInnen und ermöglicht es so, mehrere Personen gleichzeitig zu beraten. Außerdem beschleunigen Barcode-Lesegeräte das Kauferlebnis, indem sie unkompliziertes Scan & Go – also selbstständiges Scannen der gewünschten Produkte – ermöglichen.15.000 Produkte befinden sich verkaufsbereit in den Regalen, darunter die gängigsten Würth Produkte für alle Handwerker, wie beispielsweise Elektro- und Handwerkzeug, chemisch-technische Produkte, Schrauben, Befestigungselemente, Eisenwaren, Dübel, Bauprodukte, Elektroinstallationsmaterial, Arbeitsschutzprodukte, persönliche Schutzausrüstung und eine große Auswahl an Arbeitskleidung der Würth-Marke MODYF.Zusätzlich finden Fachleute aus der Heizungs- und Sanitärinstallationenbranche nahmhafter Hersteller aus den Bereichen Heizungstechnik und Sanitäranlagenbau. Diese werden ein Jahr nach der Übernahme von Torggler Commerz durch Würth Italia – und der damit einhergehenden Integration all seiner MitarbeiterInnen – unter dem Dach von Würth Hydro angeboten.STOL zeigt die schönsten Bilder.