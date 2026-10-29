Mit 85 Zimmern und Suiten, 174 Appartements und vier Villen bietet das soeben eröffnete Haus Familien mit Kindern, aber auch Erwachsenen und Paaren, die sich eine besondere Auszeit gönnen möchten, eine passende, individuell abgestimmte Unterkunft.<BR \/><BR \/><b>Die Magie des Sees genießen<\/b><BR \/><BR \/>Jetzt ist die Zeit, durch die verwinkelten Gassen zu schlendern, die Seepromenade zu genießen und in den Cafés italienisches Lebensgefühl auszukosten. Auch die Umgebung lädt zum Entdecken ein - malerische Dörfer, historische Orte und aussichtsreiche Wege durch Olivenhaine oder ein Besuch der Wundervilla des verrückten italienischen Literaten und Patrioten Gabriele D’Annunzio im nur 5 Kilometer entfernten Gardone Riviera.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378167_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Salò im Herbst und Winter ist eine Einladung, langsamer zu werden, tief durchzuatmen und die besondere Magie des Gardasees ganz in Ruhe zu erleben. Nach den Erkundungen und Spaziergängen können Gäste in der großzügigen <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/resort-lake-garda\/wellness-spa?utm_source=stol.it&utm_medium=&utm_campaign=2610-LGDEXD&utm_content=adv" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Acquapura Spa<\/a> im <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/resort-lake-garda?utm_source=stol.it&utm_medium=&utm_campaign=2610-LGDEXD&utm_content=adv" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Falkensteiner Resort Lake Garda<\/a> auf gleich mehreren Ebenen ein besonderes Wellnesserlebnis erfahren. Es gibt einen eigenen Familienbereich mit Betreuungsangeboten, ebenso wie eine wunderbar gelegene Adults Only Rooftop Spa mit Rundum-Wohlfühl-Angeboten.<BR \/><BR \/>Auch kulinarisch hat das Resort einiges zu bieten: Das <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/resort-lake-garda\/restaurants-bars?utm_source=stol.it&utm_medium=&utm_campaign=2610-LGDEXD&utm_content=adv" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Artigiani Rooftop Restaurant<\/a> begeistert mit einem grandiosen Blick auf den Golf von Salò und den Monte Baldo. Im HOKU Restaurant & Lounge erwartet die Gäste ein weiteres besonderes Genusserlebnis in stilvollem Ambiente, das zum entspannten Verweilen und Genießen einlädt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378170_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Advent schaffen die eigens beleuchtete Uferpromenade und die Weihnachtsmärkte in der Altstadt eine gemütliche, stimmungsvolle Kulisse für einen besonderen Urlaub am Gardasee, der sich für einmal von einer anderen, ganz besonderen Seite zeigt. <BR \/><BR \/>Im Falkensteiner Resort Lake Garda in Salò erwartet Familien ein abwechslungsreiches Weihnachtsprogramm. In der <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/resort-lake-garda\/erleben\/events\/falkys-weihnachtsakademie?utm_source=stol.it&utm_medium=&utm_campaign=2610-LGDEXD&utm_content=adv" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Falky-Weihnachtsakademie<\/a> erleben Kinder spannende Naturabenteuer, kreative Workshops und wissenschaftliche Experimente, backen Weihnachtskekse, probieren sich im Pizzabacken aus und können sich bei Spielen und Wasseraktivitäten austoben. Ergänzend dazu finden im Resort am 24. Dezember, 31. Dezember und 6. Jänner besondere <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/resort-lake-garda\/erleben\/events\/falky-und-der-zauber-der-festtage?utm_source=stol.it&utm_medium=&utm_campaign=2610-LGDEXD&utm_content=adv" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Festtagsworkshops <\/a> statt: Die kleinen Gäste basteln Christbaumschmuck, verzieren Weihnachtskekse, gestalten Wunschgläser für das neue Jahr und dekorieren ihre eigenen Befana-Socken, die anschließend mit Süßigkeiten gefüllt werden. So wird die Weihnachtszeit zu einem kreativen und unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378173_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378176_image" \/><\/div>