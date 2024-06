Zeitgemäße Arbeitszeitmodelle in Südtirol

Ursprünglich eher als Kontrollinstrument der Chefetage gegenüber den Mitarbeitern eingesetzt, dient die Arbeitszeiterfassung heute dem Gegenteil. Sie bringt Transparenz und zeigt klar auf, wann und ob Überstunden geleistet und Urlaube eingehalten werden. Außerdem geht man mit diesem System der EU-Verpflichtung nach, geleistete Stunden fälschungssicher zu dokumentieren.Sicher nicht in jedem Sektor anwendbar, aber doch: Die 4-Tage-Woche erhält immer mehr Zuspruch. Auch die Südtiroler stimmten kürzlich in einer Umfrage mehrheitlich für dieses Modell, solange die Bezahlung gleichbliebe. Die Vorteile liegen auf der Hand: eine entspanntere Work-Life-Balance, eine bessere Möglichkeit, die Care-Arbeit fairer unter Männern und Frauen aufzuteilen, weniger Krankheitstage und gesteigerte Effizienz. Doch auch die Kehrseite hat ihre Berechtigung: Produktionseinbußen und vermehrte Überstunden treiben die Gegner um.Mehr Flexibilität bietet der Weg weg von der Kernarbeitszeit hin zu Gleitzeit. Hier bestimmen Arbeitskräfte (in Abstimmung mit dem Team bzw. Teamlead), wann sie ihren Arbeitstag beginnen, wie sie die Pausen legen und wann der Feierabend eingeläutet wird. So lassen sich private Termine wie Kinderbetreuung, Arztbesuche und Ähnliches einfach und flexibel in den Arbeitsalltag integrieren. Zudem wird Selbstbestimmung und Mitgestaltung gefordert und gefördert.Noch flexibler gestalten sich die Modelle der Jahres- oder gar Lebensarbeitszeit. Dabei wird festgelegt, wie viele Arbeitsstunden dem Unternehmen auf ein Jahr – oder eben auf ein Arbeitsleben – geschuldet sind. Wie und wann diese dann abgeleistet werden, liegt in der Verantwortung und Selbstorganisation des Mitarbeiters. Auch hier gilt wieder: in Abstimmung mit dem Team und Bereichsleitern.Weitere Optionen zu zeitgemäßen Arbeitszeitmodellen sowie weitere Themen rund um Karriere findest du unter dolomitenmarkt.it