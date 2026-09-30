<b>Am Sonntag, 4. Oktober, wird es im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo wieder richtig familiär: Beim Family Day erwartet Familien von 14.00 bis 18.00 Uhr ein Nachmittag mit Filmen, besonderen Gästen und vielen Aktionen für Groß und Klein.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362726_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das erwartet Euch beim Family Day:<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>Kino für nur 7 €:<\/b> Groß und Klein können aus mehreren Familienfilmen wählen, darunter Bibi Blocksberg 2 – Die total verhexte Zeitreise, Emil und die Detektive, Paw Patrol: Der Dino Film und Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld, <BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>Gratis Popcorn:<\/b> Für alle Kinder gibt es zum Kinoticket eine Portion Popcorn xs gratis dazu.<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>Rettungshunde hautnah:<\/b> Die Rettungshundestaffel Südtirol der Feuerwehr ist mit ihren Rettungshunden vor Ort. Die Besucher können die Hunde kennenlernen, mehr über ihre wichtige Arbeit erfahren und auch die Ausrüstung aus nächster Nähe erleben.<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>Rettungshunde-Quiz:<\/b> Beim Quiz können kleine Besucher ihr Wissen testen. Wer die Fragen löst, darf sich über eine besondere Capri Sun mit speziellen Geschmacksrichtungen freuen.<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>Helium-Ballons:<\/b> Nach dem Film wartet auf jedes Kind ein Helium-Luftballon.<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>Zett-Miss Südtirol im Algo:<\/b> Im Cineplexx Algo ist außerdem <b>Zett-Miss Südtirol 2026 Sophia Heiss<\/b> vor Ort<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362729_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Ein abwechslungsreicher Kinonachmittag für die ganze Familie – mit Filmen, echten Rettungshunden und vielen kleinen Überraschungen.<BR \/><BR \/>ZETT-Family Day | 4. Oktober 2026 | 14.00–18.00 Uhr<BR \/>Cineplexx Bozen & Cineplexx Algo<\/b><BR \/><BR \/>Tickets und Infos: <a href="https:\/\/www.cineplexx.bz.it\/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.cineplexx.bz.it<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362732_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362735_image" \/><\/div>