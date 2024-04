Mit der „Zett“ erholsamen Familienurlaub gewinnen

DAS MÜHLWALD - Südtirols einziges Quality Time Family ResortGemeinsam die schönste Zeit des Jahres als Familie zu verbringen. In einem Resort von höchster Qualität. Das ist Das Mühlwald. Das ist Ihr Quality Time Family Resort. Hier wird aus Urlaubsmomenten eine Urlaubsgeschichte. Im Das Mühlwald finden anspruchsvolle Familien ein wunderschönes und liebevoll gestaltetes Urlaubszuhause. Qualität. Zeit. Familie. Das sind die drei Säulen, auf die Das Mühlwald baut. Kreativ, innovativ, nachhaltig, spannend, aufregend, erholsam. Mitten in der Südtiroler Natur. Für Babys und Kids. Für Mamis und Papis. Für Omas und Opas. Für abenteuerlustige Bettenburgerbauer, Pooltaucher, Spielfreundinnen und Feinschmecker. Für alle Familien. Bei Urlaubstagen in Natz-Schabs sind strahlende Augen, müde Beine, glückliche Gesichter, Genuss, Erlebnisse und vor allem Zeit, Ruhe und Platz für Erholung garantiert. Entdecken Sie die Schönheit der kleinen Dinge, Momente und Aufmerksamkeiten, denn aus diesen werden die größten Erinnerungen. Willkommen im Das Mühlwald. Willkommen im Urlaub.