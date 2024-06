„Zett“-Glückspilz: Mit der „Zett“ Familientickets für die Bergbahnen Reinswand gewinnen

Die Reinswalder Bergbahnen AG ist ein Seilbahnunternehmen aus dem Sarntal, das 1974 gegründet wurde und dieses Jahr sein fünfzigstes Bestehen feiert.Das Unternehmen lebt vorwiegend vom Wintertourismus, erfreut sich aber auch im Sommer über zahlreiche Wandergäste und Familien. Aus diesem Grund möchten die Reinswalder Bergbahnen ihren treuen Gästen mit ihren Preisen etwas zurückgeben. Ausgegeben werden die Tickets regulär an mindestens ein Elternteil und ein Kind zwischen 8 und 18 Jahren.Brandneu diesen Sommer sind die sogenannten „Kindersamstage“. Diese finden über den ganzen Sommer 2024 verteilt, auf jeweils einer unserer Hütten statt. Aber was passiert eigentlich bei diesen „Kindersamstagen“? An den jeweiligen Tagen erwartet unsere kleinen Gäste auf der entsprechenden Hütte ein atemberaubendes Erlebnis. Von einer Märchenwanderung mit Stockpizza, Kinderschminken bis hin zu einer Kinderolympiade oder auch Kasperltheater ist wirklich für jeden etwas dabei. Alle Details zu unseren Kindersamstagen findet man auf unseren Social-Media-Kanälen:Instagram: reinswald_sarntal Facebook: Reinswald Ski- und Wandergebiet