„Zett“-Glückspilz: Mit der „Zett“ ab in die Lüfte

Erleben Sie unvergesslichen Hubschrauberrundflug in den atemberaubenden Dolomiten. Tauchen Sie ein in ein spektakuläres Panorama aus majestätischen Berggipfeln, malerischen Alpenlandschaften und atemberaubenden Naturschönheiten. Spüren Sie den Nervenkitzel und das Adrenalin, während Sie die Berggipfel überfliegen und spektakuläre Aussichten genießen. Tauchen Sie ein in das Abenteuer und erleben Sie die Naturwunder der Dolomiten auf einzigartige Weise.Die Route führt über: Pragser Wildsee, Plätzwiese, Drei Zinnen, Cortina, Gadertal, Fanestal, Kronplatz.