Zett-Glückspilz Papin Sport

Im Frühling, wenn die Temperaturen langsam steigen und die Natur von ihrer Winterruhe erwacht, gibt es kaum Schöneres als einen Rad-Ausflug. Südtirol bietet hierfür alle Möglichkeiten. Das passende Bike gibt es bei Papin Sport - Ihrem Spezialisten für Rad-Verleih und -Langzeitmiete sowie den Verkauf von Top-Gebrauchten. Mit Papin Sport radeln Sie nach Ihren Wünschen!Flexibilität und Serviceorientierung werden bei Papin Sport tagtäglich gelebt. Über insgesamt 22 Verleihstellen verfügt der Traditionsbetrieb der Familie Schmidhofer südtirolweit – und zwar in allen Landesteilen; vom Vinschgau übers Burggrafenamt bis hin zum Raum Bozen, Überetsch, Unterland sowie dem Eisack- und Pustertal. Zur Auswahl stehen rund 16.000 Fahrräder für Kinder und Erwachsene, davon etwa 6000 E-City – und E-Mountainbikes. So findet jeder das Fahrrad, das seinen Bedürfnissen und individuellem Leistungsprofil entspricht. Ein umfangreiches Angebot an Zubehör steht ebenfalls zur Verfügung. Um die bestmögliche Beratung kümmern sich die Mitarbeiter von Papin Sport direkt vor Ort. Bei der Wahl der Route stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen, zumal die Fahrräder an jeder beliebigen Verleihstelle von Papin Sport zurückgegeben werden können. Sollte während der Tour etwas Unvorhergesehenes passieren, eilt der mobile Rad-Servicedienst zu Hilfe.Wer sein Rad nicht jedes Mal aufs Neue ausleihen möchte, für den könnte die Langzeitmiete bei Papin Sport eine interessante Option sein. Dadurch ist es möglich, das Bike der Wahl eine Saison oder auf Wunsch auch länger zu fahren; eine Rad-Versicherung ist im Mietpreis inbegriffen.Eine weitere Möglichkeit, um an ein Top-Modell von Papin Sport zu kommen, ist der Kauf eines Gebrauchten. Die Räder, die in der Regel kaum mehr als eine Saison – in Verleih oder Miete - hinter sich haben, werden generalüberholt und in neuwertigem Zustand angeboten. Aber erst nachdem die Spezialisten von Papin Sport das Bike auf Herz und Nieren geprüft haben.Auf jedes gebrauchte Bike gewährt Papin Sport zudem ein Jahr Garantie. Einen Überblick über das verfügbare Sortiment erhalten Sie online; unter www.papinsport.com , auf Facebook und Instagram. Weitere Informationen erteilen die Mitarbeiter gerne via Mail ( [email protected] ) bzw. telefonisch (0474-862297).