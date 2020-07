„Zett“- Glückstelefon! Mit der „Zett“ das Haus einrichten!

Die elegante Omega Sitzbank in schwarzem Leder mit Füßen in Edelstahl Optik und einem Stellmaß von 255x205 cm, 85 cm Höhe wird garantiert ein Hingucker in jeder Küche!Wenn Sie ins Einrichtungshaus Plankensteiner kommen, erwarten Sie außergewöhnliche Ideen, erprobtes Wissen und Leidenschaft für perfekte Lösungen.Eine gute Zusammenarbeit mit dem Kunden beginnt nach Plankensteiner mit einer vertrauensvollen und ehrlichen Beratung. Es erwartet Sie eine kompetente Projektplanung die Ihre individuellen Wünsche und Anforderungen fachgerecht umsetzt. Während der gesamten Laufzeit Ihres Projektes stehen Ihnen Fachleute unterstützend in allen Fragen zur Seite und denken stets auch über den Tag hinaus, so entstehen in Zusammenarbeit mit sämtlichen notwendigen Gewerken wahre Wohnträume.Das Einrichtungshaus Plankensteiner ist bestrebt stets mit höchster Qualität und mit Liebe zum Detail zu fertigen. Die hochqualifizierten Mitarbeiter garantieren Perfektion bis ins kleinste Detail, beste Qualität der verwendeten Materialien, präzise Verarbeitung mit neuesten Technologien und professionelle saubere Montage.Als Familienbetrieb ist Plankensteiner garantiert ein langfristig zuverlässiger und kompetenter Partner rund ums Einrichten und Wohnen.

