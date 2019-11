„Zett-Glückstelefon“ Mit der „Zett“ die Seele baumeln lassen!

Aufregend anders!





Weitere Informationen:

Bald ist es so weit: Die Gassenloge eröffnet. Wellness ist was für Langweiler? Das gilt nicht im Gassenhof – da machen sogar Wellnessmuffel große Augen. Denn aufregender geht es kaum: Der Gassenhof entführt seine Gäste bis in die tiefsten Winkel des Erlebnisorts. Ab 5. Dezember gibt es eine Überraschung. Dann wird neben dem urigen Gassenbadl ein neues Highlight vorgestellt: die Gassenloge. Doch bevor man sich in die Fluten wirft oder ordentlich Dampf im Saunabereich ablässt, genießt man am besten einen selbstgebrannten Gin in guter Gesellschaft. Denn auch das ist Wellness – Wellness vom Feinsten.Erlebnisort Gassenhof****sUntere Gasse 1339040 RidnaunSüdtirol | Italien0039 0472 656209Genießen Sie Ihr Wochenende und tauchen Sie in die Welt von Volkswagen ein: Für Ihr Wellness-Weekend stellen wir exklusiv einen Volkswagen Neuwagen zur Verfügung. Überzeugen Sie sich von der bewährten Volkswagen Qualität und lassen Sie es sich gut gehen!Die Auto Brenner Gruppe ist seit über 50 Jahren ein Bezugspunkt für die Marke Volkswagen in Südtirol. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen in den vier Sitzen in Bozen, Brixen, Bruneck und Meran zahlreiche Dienstleistungen rund um Ihr Auto an.Wir begrüßen nicht nur Kunden mit unterschiedlichen Lebensstilen, Wünschen und Bedürfnissen, sondern auch Unternehmen, die im Auto neben Freude auch die Lösung für unterschiedliche berufliche Bedürfnisse finden.

