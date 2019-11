„Zett“-Glückstelefon − Mit der „Zett“ die Seele baumeln lassen!

Das Schenna Resort, auf einem Sonnenplateau in Panoramalage oberhalb der Kurstadt Meran gelegen, bietet für Pärchen und Ruhesuchende einen großzügigen „adults only“ Bereich und für Familien den „family pool“ und vieles mehr.

Das besondere Wohlfühlen



Es bietet seinen Gästen kuschelige Zimmer und Suiten, moderne, heimelige Aufenthaltsbereiche, Family Pool, Wasserrutschen, ein großzügiger „Adults-Only-Spa“, Saunalandschaft und verwöhnende Wohlfühlbehandlungen. Das abwechslungsreiche „Mind & Soul“-Programm mit Yoga, Meditation, Pilates und vielem mehr unterstützt Sie dabei, neue Kraft und Lebensfreude zu tanken. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und tauchen Sie ein in die wunderbare Quelle des Lichts!Zudem gehören im Schenna Resort ausgezeichnetes Essen und Wein ganz nah zusammen. Bereits das reichhaltige Frühstücksbuffet wartet mit frischgepressten Säften, Kräuter- Smoothies und Frischkornmüsli auf Sie. Von den umliegenden Höfen kommen Käse, Milchprodukte und Honig. Abends verwöhnt Sie unser Küchenchef mit abwechslungsreichen 5-Gänge-Menüs. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Südtiroler Küche, nach dem Motto “Gesunder Genuss der glücklich macht“Ein weiteres Highlight ist die hauseigene Weinkellerei, die Hotelier Stefan Pföstl gemeinsam mit Georg Weger, beide Winzer und Kellermeister, betreibt. Neben den vielen guten Tropfen, die stilvoll am Kamin der Hotelbar oder an den rustikalen Holztischen des Felsenkellers genossen werden, können Gäste im Schenna Resort an Verkostungen und Weinbergbegehungen teilnehmen.

som