„Zett“-Glückstelefon − Mit der „Zett“ die Seele baumeln lassen!

Mit einer Wellness-Auszeit gestärkt in die winterliche Zeit starten und das Bergwetter so richtig genießen. Haben Sie Lust darauf? Mit etwas Glück gewinnen Sie einen von vier Day-Spa-Gutscheinen mit Frühstuck im „Mountain Sky Hotel Tratterhof“ in Meransen!