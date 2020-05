„Zett“-Glückstelefon – Mit der „Zett“ die Seele baumeln lassen!

Das 4-Sterne-Superior Hotel liegt auf dem Hochplateau Terenten und punktet nicht nur mit den inneren Werten: Berge, Wiesen, Weite, die Dolomiten greifbar nah, die Natur vor der Nase und mit den 2.285 Sonnenstunden jährlich (offizielles Sonnensiegel!) ist auch der Platz an der Sonne gewiss.Hochwertiges Fleisch von einheimischen Metzgereien, im Glas edle Tropfen der Weinbauern unseres Landes, knackige Äpfel von den sonnigen Hängen des Eisacktals – mit Ausnahme von Olivenöl, Salz, Reis und Pasta geben - ab sofort - in der Küche des Terentnerhof zuden Ton an. Indem das Hotel regionale Bauern, Winzer, Obstproduzenten und Gemüselieferanten unterstützt, leistet es auch einenGehen Sie also auf eine Entdeckungsreise, mitten hinein in die reichen Schatzkammern Südtirols und staunen Sie, was unser Land alles zu bieten hat: Ihr ganz persönliches Genusserlebnis beginnt morgens mit einem vitalen Frühstück, steigert sich am Nachmittag zur Wellnessjause und erreicht am Abend seinen Höhepunkt, wenn das 5-Gang-Gourmetmenü serviert wird.Die wertvollsten Güter unserer Zeit: Gesundheit und Freiheit. Unsere bisherige Definition von „Freiheit“ dürfte sich in der Zwischenzeit gewandelt haben. Einst der Sitzplatz im Flugzeug mit exotischem Reiseziel, heute der unbeschwerte Ausgang und Bewegung in der freien Natur.Auch Wellness ist nicht „nur“ mehr das Relaxen in der Sauna oder im Panorama-Sky-Pool,Wellness ist auch der Spaziergang in den Wald, die Wanderung durch die bunten Alm- und Kräuterwiesen oder die Tour hinauf in luftige Höhen, ins Gipfelglück.

