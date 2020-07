„Zett“-Glückstelefon − Mit der „Zett“ einen Familienurlaub gewinnen...

Wenn Sie sich Entspannung pur wünschen, ist das 4* Ferienzentrum Pra’ delle Torri in Caorle genau das Richtige: 120 Hektar grüne Natur mit einem ausgedehnten Campingbereich, einer großen Auswahl an Unterkünften für jeden Bedarf und einem herrlichen Wasserpark mit Schwimmbecken und Wasserspielen! Neu in 2020 ist der Slide Park mit Mehrfach-Rutsche sowie einer Aquatube-Rutsche –garantiert ein Riesenspaß für Groß und Klein.Im großzügigen Campingplatz erwartet Sie ein paradiesischer Urlaubsort – für Familien mit Kindern, für Paare sowie für Singles gleichermaßen. Der Campingplatz bietet allerlei Komfort: neben 90 bis 150 qm großen Stellplätzen, vielfältigen Bungalows und Mobilheimen gibt’s das olympische Schwimmbecken und das semi-olympische Becken für Erwachsene, Wasserpark mit Piratenschiff für Kinder, Slide - und Skate Park für Jugendliche. Verschiedene Restaurants, ein Supermarkt, Animation, Spiel- und Sportplätze, ein Activity-Park sowie wunderbare Grünflächen garantieren einen entspannten Urlaub und Erholung inmitten von Natur, Kultur und Sport.Verbringen Sie Ihren Urlaub in einem der Top 10 Hotels für Familien laut Tripadvisor und Holidaycheck und einem der besten Campingplätze Europas laut ADAC und ANWB. Aktuelle Angebote finden Sie auf www.pradelletorri.it

